《真知灼見－溫灼培》美元轉弱，貿易戰看似有望紓緩

《真知灼見》美國總統特朗普昨晚（５日）警告，今天（６日）將對中國進口到美國的

３４０億美元總貨值徵收２５％關稅，另外１６０億美元總貨值（相加為５００億美元）關稅將

於兩周後徵收，如果中國報復，另外２０００億美元貨值的中國進口將進一步會被徵稅，最終甚

至可再加額外的３０００億美元中國進口貨物被徵稅。整體５０００億美元貨額，約相等於中國

於２０１７年進口美國的總貨值。



＊市場已反映中美首階段３４０億美元貨品關稅＊



中美貿易戰如箭在弦，但有趣的是踏入本周美元匯價明顯下跌，環球股市亦略見回升，究其

原因在一定程度上可解釋為美元匯價及環球股市於過去數月已累積不少升幅，所以作出調整。但

是筆者認為美元跌股市升，背後或有著更深層次的原因，就是貿易戰有緩和跡象。

就今天美國對中國總值３４０億美元進口貨物進行首階段徵２５％關稅，相信將難避免。而

中國相信亦會維持承諾，對美國入口貨物作出均等數值的報復行動。但這一切相信市場應早已作

好準備，並把有關因素早已反映了在環球股市價格及美元匯價身上。筆者所謂的貿易戰或有紓緩

可能，指的並非中美貿易紛爭，而是指歐美貿易紛爭。



＊歐盟自願改變現行規則，避免與美國貿易衝突＊



這數天歐洲出現了兩件事情值得我們多加關注。首先，據路透社所指，在本周的中歐峰會上

，中國試圖拉薩歐盟在貿易上共同對抗美國，但這建議遭到歐盟拒絕。其次，德國總理默克爾周

四（５日）晚指出，正計劃降低對美國進口到歐盟汽車的入口關稅以換取美國停止對歐盟進口到

美國汽車徵２０％關稅。消息刺激了昨晚歐洲車廠股價上升，亦為歐美兩地股市帶來支持。明顯

，歐盟正自願地去嘗試改變現行與美國的貿易規則，以避免與美國在貿易上衝突。也就是說，先

前歐盟所指，不會在威逼下與美國談新貿易條款，及會積極報復美國的一切不公貿易行動等，明

顯只是為了面子說說而已。在缺乏歐盟支持，中國相信也難獨力在貿易上對抗美國。貿易戰相信

很快便會不了了之。而是次貿易紛爭的大贏家，當然是美國。



＊美國往後貿赤縮減，美元保持強勢難大幅轉弱＊



經過是次事件後，相信美國往後貿赤將可有所縮減，至於可縮減多少就有待日後觀察。而根

據縮減幅度也會影響日後美元匯率水平。筆者只能謂，美國貿赤縮減愈多，對保持美元強勢愈有

利。加上聯儲局的逐步加息，下半年筆者暫看不到美元有大幅轉弱條件。待明年歐央行開始加息

，屆時或許才會見到美元真正下跌。反觀歐元，由於在過去數月因貿易憂慮而回落了不少，如貿

易戰憂慮降，提防短暫或可作出一定技術反彈。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

