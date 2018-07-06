《股市一周》中美貿易戰港股創九個月低位，全周挫６３９點四連跌



《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易戰開打，本周Ａ股持續受累，港股直接受到牽連，盤中

曾跌穿２８０００，見２７８３０創出九個月新低。港股本周只得四個交易日累挫６３９點，連

跌四個星期。

本周一（２日）為香港回歸紀念日翌日假期休市，滬指當日重挫逾２％，受累中美貿易戰憂

慮持續升溫、中國官方製造業ＰＭＩ遜市場預期，以及人幣持續貶值。港股周二（３日）復市追

跌，一度急插最多９６４點低見２７９９０，全日收２８５４５挫４０９點。周三（４日），港

股反彈乏力，全日收跌３０３點報２８２４１點。周四（５日）人行降準內銀靠穩，港股先跌後

回穩，盤中曾挫４１０點低見２７８３０，創九個月低位，收市只跌５９點報２８１８２。今日

中午美國正式打開貿易戰，一如市場預期率先對華３４０億美元商品加徵２５％關稅，中方反擊

，然而雙方未有進一步額外激烈行動，港股回升１３３點或０﹒５％收報２８３１５，滬指盤中

亦曾跌至逾２８月低位見２６９１，最終反彈１３點或０﹒５％收市。



＊港股連四周累挫２６４２點＊



總結全星期，港股收跌６３９點或２﹒２％，報２８３１５，連跌四個星期累挫２６４２點

或８﹒５％。國指全周挫４５０點或４﹒１％，收１０６２２。

港股本周主板成交１０３５﹒２５億元，比上周日均數減少１１﹒７％。

中美互徵貿易關稅，滬指全周跌約３﹒５％收２７４７。

資金避險，流入穩定收息股。長江基建（０１０３８）獲瑞信將目標價由８４元升至

８４﹒３元，評級維持「跑贏大市」，全周漲近５％收６１元，為升幅最大恆指成分股。

「兩電」明年起加價，中電控股（００００２）及港燈（０２６３８）全周分別漲４﹒３％及

４﹒７％，收報８８﹒１元及７﹒８３元；電能實業（００００６）及領展（００８２３）

均升３﹒３％，分別收５６﹒６５元及７４元。



＊資金避險流入收息及公用股＊



內地的公用股亦受資金追捧。水務股粵海投資（００２７０）全周升２﹒６％收１２﹒７８

元，為升幅最大國指股；電力股華能國電（００９０２）全周漲２﹒３％收５﹒３２元；華潤電

北水沽貨加上大行唱淡，廣汽集團（０２２３８）全周跌９﹒８％報６﹒９２元，為跌幅第

二大國指成分股。瑞信集團發表報告指，廣汽為了達全年銷售目標，廣汽品牌調低ＳＵＶ售價，

故調低集團２０１８至２０２０每股盈利預測１４％至１５％，將廣汽目標價由１１元降至

８﹒１元，維持「中性」投資評級。

其他汽車股普遍向下，長城汽車（０２３３３）全周跌７﹒８％收５﹒５３元；吉利汽車

（００１７５）收１９﹒３元跌５﹒２％元。

全周跌幅最大國指成分股為中國華融（０２７９９），全周挫１０﹒１％報２﹒０４元。



＊石油股及藥業股見獲利回吐＊



中海油（００８８３）及中石化（００８５７）上周分別為最大升幅及第三大升幅的恆指成

分股，各漲９﹒７％及４﹒６％，本周見獲利回吐分別挫７﹒１％及５﹒２％，報１２﹒５８元

及５﹒６６元。

藥業股亦見獲利回吐，石藥集團（０１０９３）收２１﹒９元跌７﹒６％，為跌幅最大恆指

成分股。（ｅｃ）

