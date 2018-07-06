港股午後隨Ａ股倒升，全日漲１３３點收２８３１５，成交９８５億



《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易戰中午開打，雙方未見加碼反應，Ａ股拗腰倒升，港股

跟隨反彈。

美國昨日（５日）暗示會對歐洲汽車關稅作出讓步，歐美股市雙雙造好，道指收市漲１８１

點，報２４３５６點；英法德三大指數升幅則介乎３０點至１４６點。港股今早亦跟隨外圍高開

７２點，惟市場仍然受貿易戰陰霾籠罩，美國於本港時間今日中午正式向中國徵收關稅，市場同

時觀望美國會否實行更強硬手段，以及中國對此會否採取更進一步的報復措施，中港股市早段大

致受壓，恆指最多急挫２５６點，低見２７９２５點；滬指曾穿２７００。隨著中午過後，美國

對華關稅生效，但中方未見加碼反擊，Ａ股午後全線反彈，滬指最多急升３５點，高見

２７６８點，港股亦最多倒升３７２點，高見２８５５４點。不過，尾市大部分重磅股升幅收窄

，加上成交未有配合，港股全日僅收升１３３點或０﹒４７％，報２８３１５點。主板成交不足

千億元，僅錄得９８４﹒８８億元，較昨日增加５﹒４％。

國指升１４點或０﹒１４％，報１０６２２點。滬指倒升１３點或０﹒４９％，報２７４７

點，盤中一度穿二千七關低見２６９１點，為逾２８個月低位。



＊手機設備股受累三星業績，軟件股跟隨Ａ股同業造好＊



三星電子預告次季業績僅輕微增長，差過市場預期，主要為三星供應零件的比亞迪電子

（００２８５）跌４﹒８３％，報９﹒２６元，盤中低見８﹒６９元，創１６個月新低。富智康

（０２０３８）創近十年新低，低見１﹒０６元，全日跌６﹒１４％，報１﹒０７元。中美貿易

戰消息暫消化，舜宇（０２３８２）升２﹒９７％，報１４２元，為全日表現最好藍籌；瑞聲

（０２０１８）升０﹒３８％，報１０５﹒９元；鴻騰精密（０６０８８）升５﹒０８％，報

３﹒５２元。

通訊設備股方面，中興通訊（００７６３）獲美國商務部解除部分限制，收漲３﹒９３％，

報１２﹒７元。富瑞削長飛光纎（０６８６９）目標價，由４７﹒５３元下調７﹒６％至

４３﹒９１元，維持「買入」評級，全日逆市挫４﹒４％，報２９﹒１５元。

軟件股則跟隨Ａ股同業造好，金蝶（００２６８）漲４﹒１１％，報７﹒６元；金軟

（０３８８８）窄幅升０﹒４９％，報２０﹒７元；中軟（００３５４）走高２﹒８２％，報

５﹒８３元。

重磅股午後隨Ａ股反彈，港交所（００３８８）漲０﹒６２％，報２２８﹒８元；匯控

（００００５）揚０﹒１４％，報７２﹒６元；騰訊（００７００）升０﹒２６％，報

３８６﹒６元；建行（００９３９）走高０﹒４２％，報７﹒１５元；中移動（００９４１）揚

０﹒６５％，報６９﹒６元；友邦（０１２９９）升０﹒９７％，報６７﹒６５元；工行

（０１３９８）無升跌，報５﹒５３元；平保（０２３１８）升０﹒３６％，報６９﹒７元。



＊中國擬明年降補貼車股個別發展，食品股獲買盤支持＊



中國於７月１日起落實降低汽車及零部件進口關稅政策，部分地區汽車進口申報量急增，中

國汽車業發展或受制政策。此外，中國正考慮明年進一步削減電動汽車補貼逾三成，汽車股大致

偏軟，比亞迪（０１２１１）跌０﹒６３％，報４７﹒７元；廣汽（０２２３８）跌１﹒９８％

１﹒４３％，報７﹒１１元；吉利（００１７５）升１﹒６９％，報１９﹒３元。

大摩續予恆安（０１０４４）「增持」評級，但目標價由９３﹒５元下調至９０元，全日下

跌０﹒２７％，報７４﹒５元。食品股則普遍上升，旺旺（００１５１）升１﹒０３％，報

６﹒８９元；統一（００２２０）飆８﹒９％，報９﹒５３元；康師傅（００３２２）升

５﹒２７％，報１７﹒５８元；中國食品（００５０６）漲３﹒８４％，報４﹒０６元。蒙牛

（０２３１９）升２﹒１４％，報２６﹒２５元。

中國考慮將美國的液化天然氣（ＬＮＧ）列入加徵關稅的商品清單，中燃（００３８４）升

４﹒３６％，報３２﹒３元，為升幅最大國指成份股。其他同業表現一般，潤燃（０１１９３）

無升跌，報３３元；新奧（０２６８８）窄幅升０﹒０６％，報７８﹒５元。

大慶乳業（０１００７）及寶力科技（００１６４）今日雙雙復牌，前者獲中國連鎖火鍋店

借殼上市，停牌逾六年今恢復交易，全日即急瀉８９﹒７１％，報０﹒２９元；後者宣布斥資近

５億元增持手機業務，全日跌７﹒１４％，報０﹒０７８元。（ｔｔ，ｋｔ）

