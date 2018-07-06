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06/07/2018 15:34

【港鐵頭痕】內會否決以特權法授權交通事務委員會調查沙中線問題

　　《經濟通通訊社６日專訊》立法會內務委員會今日下午討論以《立法會（權力及特權）條例
》，授權交通事務委員會調查沙中線問題。動議最終在２４票贊成、３４票反對、１票棄權下遭
否決。
　　提出這個議案的鐵路事宜小組委員會主席田北辰批評，今次事件是涉及隱瞞，不只是公眾安
全，所以有需要調查。
　　工聯會黃國健和建制派召集人廖長江均指，引用特權法須涉及重大公眾安全，現時事件未及
此程度。多名民主派質疑，他們的意思是否要待出現安全事故後才調查。（ｃｗ）

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