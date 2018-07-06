《品中資－羅國森》７月６日開戰！

《品中資》這邊廂，四年一度的世界盃正進行得如火如荼；而那邊廂，多年未出現的貿易戰

也如戰在弦。

７月６日除了是世界盃八強的開戰日之外（今晚是烏拉圭對法國，以及巴西對比利時。這兩

場賽事的可觀性以及球隊質素，應該比明晚下線的克羅地亞對俄羅斯，以及英格蘭對瑞典為高）

，還是美國向中國正式開打貿易戰的重大日子。

根據美國早前公布，在華盛頓時間７月６日凌晨（本港時間今日中午），他們就會先向

３４０億美元的中國進口商品徵收２５％的懲罰性關稅。

這裏要交代一下，本來７月６日的金額是５００億美元，但當中１６０億，特朗普說要諮詢

，但估計會在兩星期後開徵，而特朗普更揚言，最終的金額可能是５，５００億美元，即是等於

中國對美國全年的出口總額。

而中國也表明強硬立場，會在美國正式執行有關措施後，向同等價值的美國進口商品徵收同

等幅度的報復性關稅，這就意味著，多年來未出現的中美貿易戰正式開戰了。

本來，在５月下旬，以副總理劉鶴為首的中國代表團訪美進行談判後，雙方已經達到共識，

就是「不打貿易戰」。誰不知，不到一個月後，在６月中，特朗普就推翻有關的談判結果，重新

挑起貿易戰的火頭，宣布向總值５００億美元的中國進口商品徵收額外關稅。



＊港股急跌近８％＊



正因如此，環球股市開始有反應；當然，一如既往，港股的跌幅絕不下於兩個主角（內地Ａ

股和美股）。單是６月份再加上７月首三個交易日，港股已經下跌接近８％。

本來，今年上半場港股的形勢都不錯，尤其是「開波」早段，港股一度升至３３４８４點的

歷史高位，即使受到美國加息可能比預期快的衝擊一度回落，但３００００點始終有強大支持。

無奈地，在中美貿易戰的陰霾影響下，港股在昨日（５日）更一度跌穿２８０００點水平，

低見２７８３０點（去年底恆生指數收報２９９１９點）；有人更估計，如果貿易戰持續及擴大

，港股有機會步入熊市。

現在才剛踏入「下半場」，形勢已經不妙。那麼，下半場的策略應該如何呢？

其實，整個形勢端視乎特朗普會去到幾盡。在特朗普上任初期，大家都擔心他會採取強硬的

立場對付中國，但一直都沒有，反而在內政上，他做了不少措施，都能強振美國經濟，最主要的

當然是落實減稅措施了。因此，美股以至環球股市都節節上升。

但自此之後，特朗普為了討好選民，正式兌現他在競選時的承諾，其中一點就是改善中美的

貿易逆差。他常說，美國是被貿易伙伴欺負，但似乎從來只有美國欺負他的貿易伙伴呢！另外，

他所計算的所謂中美貿易逆差，又是否公平呢，這些都有待經濟學家去核實了。

但解決貿易逆差的最佳方法，是透過談判，要求對方減少出口或增加進口，而非以損人不利

己的方法去強迫對手就範。中國的對美出口商品，當中不少是美國自己的廠家在內地生產或加工

之後再出口到美國的，蘋果公司的產品就是最好的例子；因此，打貿易戰也等於用石頭砸自己的

腳。

不過，特朗普向中國開打貿易戰，可能不只是要改善中美貿易逆差那麼簡單，背後可能是衝

著《中國製造２０２５》而來。這是中國希望在未來幾年，將中國製造業水平大幅提升，以達到

世界級水平的鴻圖大計。而美國正正不想中國的製造業重新崛起，所以要先下手為強。



＊「泊大巴」穩守突擊＊



如果中美的貿易戰不止於前面所述的幾百億美元，或者最多幾千億美元，而是有更深謀遠慮

的盤算。那麼，不止今年「下半場」，可能未來幾年，大家都不會有好日子過。事實上，特朗普

也不止向中國開戰，還向歐洲和加拿大等貿易伙伴開戰。這樣的話，環球經濟肯定會受到衝擊。

我們就不得不採取「穩守突擊」的策略了。

所謂「穩守突擊」（足球術語是「泊大巴」），就是以幾隻優質股，即業績穩定兼有增長的

股票，再配以幾隻公用股作為整個投資組合；而在市況惡劣的時候，伺機增持優質股，當市況稍

為喘定時又沽出低位買入的優質股。

我認為，這種由經濟因素導致的「熊市」，最好就是以這種策略來應對。當然，未來市況如

何演變，很視乎特朗普各何時收手。我相信，當支持特朗普的選民，也感受到貿易戰的傷害時，

就是特朗普收手的時候了！但這個日子還有多久，那真是天曉得！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

