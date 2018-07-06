《經濟通通訊社６日專訊》中國外交部長王毅在維也納同奧地利外長克奈斯爾共同會見記者
時表示，中歐應共同維護基於規則的自由貿易體系。奉行貿易保護主義是短視行為，既損人又不
利己。中方抵制貿易保護主義，不僅是為了維護自身合法利益，也是為了維護包括歐盟在內的世
界各國的共同利益。中國現在站在反對單邊主義和貿易保護主義的前沿，不希望背後有人打冷槍
。（ｃｔ）
06/07/2018 08:38
【貿易開戰】王毅：中歐應共同維護基於規則的自由貿易體系
《經濟通通訊社６日專訊》中國外交部長王毅在維也納同奧地利外長克奈斯爾共同會見記者
時表示，中歐應共同維護基於規則的自由貿易體系。奉行貿易保護主義是短視行為，既損人又不
利己。中方抵制貿易保護主義，不僅是為了維護自身合法利益，也是為了維護包括歐盟在內的世
界各國的共同利益。中國現在站在反對單邊主義和貿易保護主義的前沿，不希望背後有人打冷槍
。（ｃｔ）
|國際動態06/07/2018
英命危夫婦 證實接觸神經毒劑
|生財有道05/07/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－金軟】推出新網絡遊戲有望扭轉劣勢 趁低吸納長揸
|國際動態05/07/2018
大雨將至 威脅泰少足隊安全
|生財有道05/07/2018
【大灣區】打造東方矽谷 東方之珠靠創科翻身
|香港政情04/07/2018
【上任一年】林鄭「開局良好」 行政立法關係改善仍似有還無
|中國故事04/07/2018
【京城近觀】去京城星巴克約酒、約茶、約咖啡
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰