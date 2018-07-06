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06/07/2018 08:38

【貿易開戰】王毅：中歐應共同維護基於規則的自由貿易體系

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國外交部長王毅在維也納同奧地利外長克奈斯爾共同會見記者
時表示，中歐應共同維護基於規則的自由貿易體系。奉行貿易保護主義是短視行為，既損人又不
利己。中方抵制貿易保護主義，不僅是為了維護自身合法利益，也是為了維護包括歐盟在內的世
界各國的共同利益。中國現在站在反對單邊主義和貿易保護主義的前沿，不希望背後有人打冷槍
。（ｃｔ）

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