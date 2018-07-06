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即市新聞

06/07/2018 12:03

【貿易開戰】美國率先對華３４０億美元商品加徵２５％關稅生效

　　《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易戰打響第一槍，今日中午１２：０１起，美國海關對
３４０億美元的８１８種中國進口商品加徵２５％的關稅生效。
　　至於另外１６０億美元的２８４種中國商品將於兩周內被加徵關稅。此舉意味著早前兩國所
作的貿易磋商前功盡廢，市場預料對兩國的貿易關係帶來難以修補的破壞，亦擔心貿易戰只會愈
演愈烈，難以收場。
　　首批被加徵關稅的中國進口商品包括：引擎和馬達；建築、鑽井和農業機械；礦物、玻璃、
橡膠或塑料加工機械；鐵路機車和鐵路車輛；汽車和摩托車；直升機和飛機；以及測試、計量和
診斷儀器和設備。以上產品在向美國海關申報時，進口商將支付額外的關稅。
　　第二批被加徵關稅的中國進口商品包括：塑料和塑料製品；工業機械；石材、陶瓷、混凝土
、木材，硬橡膠或塑料和玻璃加工機械；貨櫃；拖拉機；以及光纖。
　　中國早前也表示，會分兩階段對美國產品徵收對等的報復性關稅。首批產品包括５４５個稅
目，總值約３４０億美元，包括多種農產品、食品、原棉及汽車。市場關注中國會否就報復措施
加碼。
　　另外，美國又擬對重要工業技術有關的中國企業實施特定的投資限制，並加強出口管制；美
國亦指斥中國偷竊美國企業知識產權，或迫使美國企業向中方轉移知識產權，將繼續推進於３月
２３日訴諸世界貿易組織的案件。（ｅｙ）

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