《廣匯論勢－鄭廣復》美匯指數後市傾向跌穿９０

《廣匯論勢》美中貿易戰最於爆發！若然共和黨藉此在中期選取得更多選票，反映美國國民

認同特朗普的右翼保護政策，如此在未來兩年的任期，特朗普必會進一步向競爭對手施壓；相反

，若然共和黨在中期選後失去參眾兩院控制權，令其未來的施政受到限制，甚至現行的政策亦可

能被推翻，他亦無損失，因為可以將責任推卸予民主黨。至於，目前採取的措施－向主要貿易夥

伴加徵鋼鋁關稅，以及向美國最大貿易逆差國加徵關稅，以圖重振美國製造業注定會失敗。



＊美國過度消費摧毀製造業＊



在全球化的大趨勢下，各國在製造業領域各施所長，以達到成本最低化，利潤最大化的目標

。根據２０１４年發表的一份的研究報告，電腦化是導致美國製造業附加值及就業下降的主要原

因。由１９６０年至２０１１年，縱使美國製造業佔ＧＤＰ比重穩定在１０％以上，但本來比例

已不大的製造業人口，卻從１９６０年代的２４％左右持續下降至２０１１年的９％左右。到

１９９０年代，美國製造業人口維持在大約１７００萬，但卻在２０００至２０１０年間大幅減

少了５７０萬，這與美國製造業長期呈現貿易赤字有關－２０００年前達到３１６０億美元，

２００５年擴大到５４２０億美元，即使受到經濟衰退影響，２０１２年仍然高達４６００億美

元，而貿赤亦集中對亞洲國家，尤其是對中國。



在２０００年，美國製造業對中國的貿赤佔了其對亞洲區的三分一，但在２０１２年之前已

升至７２％，令到美國與中國貿易不平衡問題被視為美國製造業職位減少的主因，不過，報告亦

提到，經濟學認為貿易不平衡絕大部分屬於宏觀現象，反映國內儲蓄及本土投資的問題，將貿易

不平衡與美國製造業問題掛釣只會令情況更複雜。報告指出，過去３０年絕大部分時間，貿赤上

升與本土經濟表現理想有關，就業職位快速增加及失業率跌至歷史低位，經濟強勁增長反映貿赤

並非外力造成，而是因為在此情況下，本土需求遠高於國家產能，但儲蓄率上升的國家增加對美

國的金融投資，加上供應量大幅增長的國家向美國出口商品，以及美元匯率穩定或升值，均令美

國得以在無通脹上升壓力的情況下，減少了出口及增加了進口去滿足了這些額外的需求。



＊美匯指數呈雙頂回落形態＊



特朗普欲要反其道而行，則美國通脹將會急升，重建生產鍊需時，而最重要的是，不論本土

或海外企業是否認同在美國設立生產基地是有利可圖，否則，特朗普現在所做的，除了可能增加

選票之外，難圓其重振美國製造業的痴夢！美匯指數兩試９５﹒５不破後呈雙頂回落形態，短期

料下試頸線９３﹒２，中期跌穿９０的可能性極高！



＊市場對貿易戰啟動未有進一步反應＊



今天美國勞工部將會公布６月份就業報告，市場預期失業率將維持在３﹒８％，非農業職位

增加１９萬。不過，由於聯儲局已在６月份經濟預測中，將今年下半年加息次數調高至兩次，即

使勞工市場表現再好，相信亦不會改變聯儲局對進一步加息的立場。另外，昨晚聯儲局亦將公布

６月份議息會議紀錄，而ＡＤＰ最新就業報告亦因７月４日的獨立日而延至昨天公布，但都已被

貿易戰所蓋過。市場對貿易戰的啟動未有進一步反應，上證綜合指數回升，Ａ５０指數亦上升逾

２００點，顯然是在觀察雙方，尤其是美國的下步會採取甚麼行動，而中國又會如何回應。筆者

仍然相信，特朗普發動貿易戰的主要目的是為中期選拉票，對於甚麼重振美國製造業根本不可能

，明知不可為而為之，其目的昭然若揭！《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

