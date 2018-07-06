《神州縱橫－凌昆》中國核電發展後來居上

《神州縱橫》６月底可說是中國及世界核電發展的重要突破時刻；全球首堆的歐洲三代和美

國三代核電機組在相關不到半日內在中國建成併網發展開始走向商業化，從而奠定了中國核電建

設的領先地位，其經濟及地緣戰略意義不容低估。



＊中國首先建成三代核電站＊



世界核電正處於由第二代進入第三代的更新換代時期。經歷之前的各個意外事件教訓後，三

代技術主要目標之一是大幅提升安全度。三代技術開發最先由美法俄等傳統核能大國領頭，中國

則積極引進。廣東台山核電站１號機組乃引入法國ＥＰＲ１０００三代設計的項目，在２００９

年開工建設時已有芬蘭及法國各一個同類項目在建中，中國卻能後發先至，反映在工程建造及設

備製造等方面的顯著優勢。因此法國在投標英國最新興利角核電站時，便拉了負責台山機組的中

廣核參與以保項目成功。浙江三門核電站１號機組引入美國ＡＰ１０００三代設計，亦為全球首

個此類項目，其後奧巴馬政府批准在美國建設首個同類項目時，有美國公司與中國企業簽約，為

美國項目的建設提供技術支援。台山及三門機組的併網顯示了以下幾點：（一）全球首堆三代核

電站在中國最先出現。中國要到７０年代才踏入核電時代，起步點是深圳大亞灣電站，引入的是

法國二代半技術，約４０年後中國已成世界第一，其產業升級之速度令人慨嘆。（二）中國是唯

一同時掌握歐美三代技術的國家，其技術基礎最為廣闊。（三）中國雖用歐美設計，但相關建造

及製造技術已領先世界。今後採用歐美設計的核電項目最好有中國參與，才可取得更高效益及成

功保證。



＊由引進到自主創新＊



當然，中國的核電發展雖由引進起步，卻不會停止於此，在吸收消化引進技術後早開始自主

創新。經過ＣＰ１０００等設計嘗試後，確定了有自主知識產權的「華龍一號」為中國三代設計

示範機組正在廣西防城及福建福清兩處同時建設。當這兩個項目建成時，中國核電發展將再上層

樓，其領先地位更全面更鞏固。何況中國還有其他發展路徑，如已成為全球首個開發商用「球床

核反應堆」的國家，示範項目正在建設中，沙地阿拉伯已表示有意引進。此外，最近中國又與俄

羅斯達成廣泛的核電開發協議，包括引入四台俄國三代核電機組放在遼寧及浙江電站，和合作研

發快中子反應堆及放射性元素熱能發電等新核能應用技術。在核電開發上中國正不斷求進，估計

三、五年後其領先優勢將更為明顯，而核電產量亦將由目前的４０００萬千瓦規模穩步提高。從

長遠看中國可成為世界核電開發及應用中心。《資深評論員 凌昆》

