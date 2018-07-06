《經濟通通訊社６日專訊》中美兩國打響貿易戰第一槍，各就對方３４０億美元的商品徵收
２５％關稅。匯豐駐香港亞洲經濟研究聯席主管范力民表示，此舉對中國經濟成長會有拖累，但
不認為會打亂中國經濟。
范力民指，中國是很多商品的關鍵供應國之一，所以即使中國出口貨品加價，外國仍要向中
國購買，而上漲的價格要由進口國來承擔。不過范力民同意貿易戰使外資對中國的信心和投資會
受影響，而相關的不確定性也會加劇這一影響，預測中國近期可能會大幅提高財政刺激。
（ｅｙ）
06/07/2018 14:49
【貿易開戰】匯豐范力民：貿易戰拖累中國增長，但未必打亂經濟
《經濟通通訊社６日專訊》中美兩國打響貿易戰第一槍，各就對方３４０億美元的商品徵收
２５％關稅。匯豐駐香港亞洲經濟研究聯席主管范力民表示，此舉對中國經濟成長會有拖累，但
不認為會打亂中國經濟。
范力民指，中國是很多商品的關鍵供應國之一，所以即使中國出口貨品加價，外國仍要向中
國購買，而上漲的價格要由進口國來承擔。不過范力民同意貿易戰使外資對中國的信心和投資會
受影響，而相關的不確定性也會加劇這一影響，預測中國近期可能會大幅提高財政刺激。
（ｅｙ）
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