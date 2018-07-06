《精心傑作－溫傑》恒指受制貿易戰，豐盛服務（０３３１）助避險

《精心傑作》本周一（２日）港股假期休市，復市後跟隨內地股市跌勢下跌，並一度跌穿

２８０００點支持位。雖然恆指曾經出現短暫反彈，惟投資者始終憂慮美國有機會於７月６日正

式對中國實施進口關稅。一旦落實，一系列連貫性報復措施有機會產生，帶動貿易戰縱深發展。

內地股市則表現更加不濟，上證指數本周前四個交易日累計跌近４％，低見２７２２點。

６月份澳門賭收數據差於市場預期，濠賭股成為跌市重災區。截至周四（５日），澳博控股

（００８８０）、美高梅中國（０２２８２）累計下挫超過一成；醫藥股同樣捱沽，石藥集團

（０１０９３）、神威藥業（０２８７７）亦跌超過一成。面對大市波動之下，公用股成為資產

避險區，中電控股（００００２）、香港中華煤氣（００００３）以及港燈－ＳＳ

（０２６３８）等逆市造好。



＊大市短線有望反彈＊



中港股市暫時未有止跌跡象，惟經過近一個月的連續下挫，大市短線累積一定反彈動能。另

外本周人民幣匯率有所回穩，對股市亦產生積極信號。港股後市去向仍等待７月６日開始徵收關

稅結果，以及之後雙方的言辭，料下周港股有機會出現短線反彈機會。另外，小米集團

（０１８１０）下周正式上市，其走勢料對新股氣氛亦產出一定影響。

市況未穩，投資部署不宜太進取，部分業務穩定及息率高的股份有機會吸引資金增持，前景

可看高一線。當中，投資者可留意豐盛服務集團（００３３１）（原為豐盛機電）。其實本欄以

往曾介紹此股份，考慮到其於早前完成向母公司「豐盛創建」收購清潔及洗衣業務，有望提升盈

利能力，加上現時港股持續受壓，因此再作推介。



＊留意豐盛服務＊



集團現時業務包括主提供機電工程、環境管理服務以及清潔及洗衣服務。其於６月２６日發

出公告，宣布將會調整首次公開發售（ＩＰＯ）所得款項的用途。仔細來說，集團於ＩＰＯ之中

成功籌集２﹒６４５億元，當中已動用１﹒３１億元，餘下１﹒３３５億元的分配及用途將有所

改變。

以收購從事弱電系統工程公司為例，由於集團未能物色到合適的收購機會，並已獲得進行相

關工程的主要資格，集團將會利用原分配於此計劃的資金作其他用途（包括大幅增加在建╱預期

機電工程項目的資源），有利提升盈利能力。根據管理層所指，透過調整未動用款項的用途，可

依據最新營運環境更靈活有效地運用資源，有助長遠發展。再者，集團早前以閒置資金，以合理

價格購入母公司業務。一方面即時增加集團盈利，並在低息環境下善用資金，增加股東回報，都

印證管理層積極運用財務資源。

縱使近期大市顯著下跌，集團股價未受影響。若以三個月計，股價升幅約９％，遠優於同期

恆指下跌約５％，凸顯其避風港的優點。部署上，由於股份的交投偏低，看好其前景的投資者可

分次儲貨，並作中長線投資，從而達到收息並增值的目標。建議於２﹒７元附近水平可買入，目

標前高位的２﹒９２；止蝕方面，其息率偏高而業務穩定，因此止蝕價或可訂於較低水平，例如

買入價的１２－１５％。《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

