《日入而息》中美貿易戰開打港股倒升，小米暗盤價收市跌５％

《今天重點》﹡新地（０００１６）北角海璇２８６呎入場單位，叫價１０２５萬元

﹡中原城市領先指數連續三周創新高，新界東西區續領升

﹡小米（０１８１０）暗盤收市跌４﹒７至５﹒３％

﹡美國率先對華３４０億美元商品加徵２５％關稅生效；商務部表示美國貿易

霸凌引發全球動盪，中方不得不反擊



《即日市況》﹡港股午後隨Ａ股倒升，全日漲１３３點收２８３１５，成交９８５億



《深滬股市》﹡滬指衝高後回落收升０﹒５％保險股領漲，全周挫３％



《美元匯價》﹡歐元趁反彈小注造空；歐元最新報１﹒１７１５╱２０，日圓最新報

１１０﹒６０╱６２



《公司資訊》﹡易居企業在港上市，華僑城斥１７﹒５億元基石投資

﹡九江銀行（０６１９０）公開發售不足額，人人有份

﹡紫元元（０８２２３）超購１３﹒６倍，一手中籤三成

﹡中國水務（００８５５）料未來利潤保持雙位數增長，毋需動用股本擴張

﹡中國再生醫學（０８１５８）研發人工角膜將納入內地醫療保障體系

﹡利福（０１２１２）昨回購１５２萬股，涉資２５４６萬元

﹡陽光紙業（０２００２）終止向控股股東出售包裝業務

﹡醫匯集團（０８１６１）斥資３２００萬元收購牙科診所業務

﹡歡喜傳媒（０１００３）就電影版權投資訂立保底發行協議

﹡鷹力（００９０１）擬認購深圳微金所股份

﹡天津天保能源（０１６７１）電價調整，料對財務產生負面影響

﹡金地商置（００５３５）料首六個月銷售總額按年減三成至１６０億元人

民幣

﹡馬遙豪辭任康宏環球（０１０１９）獨立非執董

﹡紅星美凱龍（０１５２８）大股東進行股票質押式回購以融資

﹡意科控股（００９４３）本月初開展採礦業務，最快第三季錄得收益



《國企紅籌》﹡中遠海控（０１９１９）恢復東方海外公眾持股量擬售９４４９萬股

﹡中鐵建（０１１８６）合組中標江門人才島開發建設項目

﹡中移動（００９４１）成立雄安產業研究院，涉５Ｇ、智能交通等研發工

作

﹡報道指建行（００９３９）擬出售２７家村鎮銀行股權，底價約１６億元

人民幣

﹡遠洋（０３３７７）６月協議銷售額按年升７０％

﹡中糧包裝（００９０６）對王老吉公司等提出仲裁申請

﹡龍源電力（００９１６）６月發電量升近１１％

﹡東風汽車（００４８９）６月銷售量按年跌１﹒４％



《神州民企》﹡卡森（００４９６）收購柬埔寨工業地，涉資３００萬美元

﹡萬科（０２２０２）參與投資中信醫療健康基金，初期投資８億元人民幣

﹡大生農業金融（０１１０３）控股股東增加質押至逾八成Ｈ股權益

﹡中國罕王（０３７８８）以３﹒５億元人民幣向控股股東出售印尼礦業

﹡楓葉教育（０１３１７）主席表示不擔心同類股份上市，對未來有信心

﹡陽光１００中國（０２６０８）６月合同銷售額按年升約５１﹒７％

﹡現代牧業（０１１１７）貿易戰後全年奶牛飼料費最多增７０００萬

﹡國瑞置業（０２３２９）６月份簽約銷售額升５３％至２１億元人民幣

﹡恆大（０３３３３）再斥逾兩億元回購１０００萬股

﹡上市委員會譴責卓爾智聯（２０９８）未盡早披露股份押記事宜



《中國要聞》﹡中國上半年房託募資２４００億，佔信託總募資逾三成

﹡中央財政今年安排近１８８億草原生態保護補助獎勵

﹡發改委提高電動車企門檻：乘用車產量不低於１０萬輛

﹡深交所表示上半年公司停牌重組２０６次，同比大減

﹡環渤海動力煤價指數連續六周持平，部分煤種價格反彈

﹡海口多人偽造文件獲購房資格，３房產公司遭停業整頓

﹡降關稅首日，天津海關進口車申報量增１﹒６倍

﹡中航資本表示中航信託不承擔永泰能源違約實際風險

﹡中證報表示中國債券獲外資空前青睞，持倉創新高

﹡永泰能源１５億元債逾付，大股東股份被凍結，今停牌

﹡報道指中國科學院子公司１０﹒５億元人民幣貸款出現違約

﹡環渤海動力煤價指數連續六周持平，部分煤種價格反彈

﹡深交所表示近一周深市６１家公司實施回購，涉４１億元

﹡人行今再停逆回購，連續十日淨回籠累計８７００億元

﹡上海出台１２條措施優化食品領域營商環境

﹡上海市委書記調研「一網通辦」推進工作

﹡滬試點醫療器械註冊人制度，提速高端醫療器械本土化

﹡滬警勸返潛逃美國２１年犯罪嫌疑人，涉嫌職務侵佔罪

﹡人行專家表示５００億美元貿易戰對中國經濟影響不大

﹡中國對美國汽車徵收關稅作報復，福特汽車稱暫不加價

﹡商務部表示美國貿易霸凌引發全球動盪，中方不得不反擊

﹡報道指中國部分港口已對美國商品延遲清關

﹡國際金融協會表示人幣競爭性貶值將引發走資潮得不償失

﹡錢方發布首個香港跨境及本地移動支付指數

﹡海航集團表示選舉陳峰兼任集團董事長

﹡崔永元稱下周一再公布華誼兄弟逃稅違規資料

﹡安邦姚大鋒辭任金地集團董事，銀保監人員接替

﹡海關表示對美國加徵關稅反制措施１２：０１正式實施

﹡國投、中遠海運及港中旅等７央企與海南省簽合作協議

﹡綠地５００億元人民幣投資貴州遵義，涵蓋文旅科創範疇

﹡中證監對４宗案件作出行政處罰，涉凡得基金；Ｈ股首批全流通試點已在港

交所上市流通；五洋建設涉欺詐發債，被罰４１４０萬元；上半年啟動操縱

市場案件調查４０件

﹡外交部表示任何單方面施壓都是徒勞，中方將作必要反擊

﹡國務院開展大督查，防範化解重大風險為重點項目之一



《寶島快訊》﹡台股平收，報１０６０８﹒５７點，全周跌２％



《其他消息》﹡黃之鋒投訴懲教署對待不公將入稟小額錢債審裁處

﹡王震宇稱私地改建公屋樓價升更快，政治正確，經濟自殺；新措施政治正確

經濟自殺，私樓升幅將加快

﹡內會否決以特權法授權交通事務委員會調查沙中線問題

﹡港鐵引述禮頓指要專心準備提交政府的報告而拒赴立會

﹡鐵路小組委員會通過無約束力動議促馬時亨陳帆辭職

﹡曾任林鄭競選辦副主任李律仁獲委任為金發局主席，接替查史美倫

﹡陳帆稱正與勞福局研究支援劏房住戶試驗計劃

﹡金管局表示６月底官方外匯儲備資產減至４３１９億美元

﹡港機前經理涉嫌欺詐遭廉署起訴，公司損失１６０萬元

﹡上月新地兩樓盤獲批預售樓花同意書，共涉１１３５伙

﹡深股通額度全日用１７﹒９７億，６月７日以來最高；滬股通額度全日用

２７﹒７億元，６月１１日以來最高

﹡ＴＶＢ解散體育組，《體育世界》停播

﹡張震遠涉串謀詐騙案，申請法援待批

﹡淘寶全球購招募買手，提供新購物模式

﹡財務策劃師學會表示必定超額認購，需動用其餘１００億

﹡聯交所刊發指引進一步利便新興及創新產業公司申請上市

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