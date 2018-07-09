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09/07/2018 08:02

《日出而作》騰訊分拆在線音樂業務美國上市，傳英脫歐大臣請辭

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４４５６．４８　升　　　９９．７４點╱０．４１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７５９．８２　升　　　２３．２１點╱０．８５％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７６８８．３９　升　　１０１．９６點╱１．３４％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６１７．７０　升　　　１４．４８點╱０．１９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２４９６．１７　升　　　３１．８８點╱０．２６％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３７５．７７　升　　　　９．４５點╱０．１８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．４７，歐元兌美元１．１７４９

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