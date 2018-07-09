《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４４５６．４８ 升 ９９．７４點╱０．４１％
標普５００ ２７５９．８２ 升 ２３．２１點╱０．８５％
納斯達克 ７６８８．３９ 升 １０１．９６點╱１．３４％
倫敦富時１００ ７６１７．７０ 升 １４．４８點╱０．１９％
法蘭克福ＤＡＸ １２４９６．１７ 升 ３１．８８點╱０．２６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３７５．７７ 升 ９．４５點╱０．１８％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．４７，歐元兌美元１．１７４９
09/07/2018 08:02
《日出而作》騰訊分拆在線音樂業務美國上市，傳英脫歐大臣請辭
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４４５６．４８ 升 ９９．７４點╱０．４１％
標普５００ ２７５９．８２ 升 ２３．２１點╱０．８５％
納斯達克 ７６８８．３９ 升 １０１．９６點╱１．３４％
倫敦富時１００ ７６１７．７０ 升 １４．４８點╱０．１９％
法蘭克福ＤＡＸ １２４９６．１７ 升 ３１．８８點╱０．２６％
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