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即市新聞

09/07/2018 15:32

《外資精點》花旗料下半年中國股市更波動，摩通調低中國股市目標

　　《經濟通通訊社９日專訊》花旗集團發表報告指，目前中國股市近日表現較原先更具挑戰，
主要是中美貿易戰緊張加劇帶來負面溢出影響，雖然中國股市基本因素強，但多個行業估值受壓
，上半年ＭＳＣＮ　跌２﹒７％，仍好過新興市場跌７﹒７％。
　　另外，花旗指，中美貿易戰持續，中國近期經濟數據轉弱，而中國開始有寬鬆政策，強美元
繼續令人民幣受壓，對中國股市負面，市場氣氛已轉壞。
　　不過，花旗認為，中國企業基本面仍受支持，盈利增長持續，資產負債表健康，由於近期市
況發展，花旗調低今年中國股市指數目標１２至２１％，反映估值更低，年底ＭＳＣＮ目標降至
９５，之前為１０８，由於宏觀不明朗，中國股市估值繼續受壓。
　　花旗建議「增持」必需消費品股、保健、互聯網及保險股，對內房股予「中性」評級，給予
公用、券商及電訊股「減持」投資評級。
　　
＊花旗列出買入及賣出名單＊
　　
　　花旗予「買入」股份分別為中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）、舜宇光學
（０２３８２）、中國生物製藥（０１１７７）、申洲國際（０２３１３）、華潤啤酒
（００２９１）、蒙牛（０２３１９）、國藥（０１０９９）、Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）、宇
華教育（０６１６９）。
　　另外，花旗亦給予「沽售」股份為恆安國際（０１０４４）、中升控股（００８８１）、中
花國際（００９８１）、徽商銀行（０３６９８）、裕元（００５５１）、康哲藥業
（００８６７）、北京首都機場（００６９４）、敏華控股（０１９９９）、長城汽車
（０２３３３）（滬：６０１６３３）、中國電力（０２３８０）。

＊摩通將ＭＳＣＩ中國指數目標下調＊
　　
　　另外，摩根大通發表報告指，目前人民幣情況較２０１５年為好，中國較當時更強，相信中
國債務及信貸風險可維持，相信今年中國企業盈利增長仍穩定。
　　至於目前是否中國股市入市時機？摩通認為未必，近期股市調整多於基本因素，尤其是中美
貿易戰開打，中國的政策調整需時實施，而中美貿易戰可能再加碼，或令最多有４０００億美元
貨品要徵稅，令市場有沽壓。
　　摩通將ＭＳＣＩ中國指數目標由１０５降至９８，較現價有１５％上升空間。摩通建議「增
持」護理、互聯網、內銀、必需消費品及保險股。（ｃｙ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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