《外資精點》花旗料下半年中國股市更波動，摩通調低中國股市目標

《經濟通通訊社９日專訊》花旗集團發表報告指，目前中國股市近日表現較原先更具挑戰，

主要是中美貿易戰緊張加劇帶來負面溢出影響，雖然中國股市基本因素強，但多個行業估值受壓

，上半年ＭＳＣＮ 跌２﹒７％，仍好過新興市場跌７﹒７％。

另外，花旗指，中美貿易戰持續，中國近期經濟數據轉弱，而中國開始有寬鬆政策，強美元

繼續令人民幣受壓，對中國股市負面，市場氣氛已轉壞。

不過，花旗認為，中國企業基本面仍受支持，盈利增長持續，資產負債表健康，由於近期市

況發展，花旗調低今年中國股市指數目標１２至２１％，反映估值更低，年底ＭＳＣＮ目標降至

９５，之前為１０８，由於宏觀不明朗，中國股市估值繼續受壓。

花旗建議「增持」必需消費品股、保健、互聯網及保險股，對內房股予「中性」評級，給予

公用、券商及電訊股「減持」投資評級。



＊花旗列出買入及賣出名單＊



花旗予「買入」股份分別為中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）、舜宇光學

（０２３８２）、中國生物製藥（０１１７７）、申洲國際（０２３１３）、華潤啤酒

（００２９１）、蒙牛（０２３１９）、國藥（０１０９９）、Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）、宇

華教育（０６１６９）。

另外，花旗亦給予「沽售」股份為恆安國際（０１０４４）、中升控股（００８８１）、中

花國際（００９８１）、徽商銀行（０３６９８）、裕元（００５５１）、康哲藥業

（００８６７）、北京首都機場（００６９４）、敏華控股（０１９９９）、長城汽車

（０２３３３）（滬：６０１６３３）、中國電力（０２３８０）。



＊摩通將ＭＳＣＩ中國指數目標下調＊



另外，摩根大通發表報告指，目前人民幣情況較２０１５年為好，中國較當時更強，相信中

國債務及信貸風險可維持，相信今年中國企業盈利增長仍穩定。

至於目前是否中國股市入市時機？摩通認為未必，近期股市調整多於基本因素，尤其是中美

貿易戰開打，中國的政策調整需時實施，而中美貿易戰可能再加碼，或令最多有４０００億美元

貨品要徵稅，令市場有沽壓。

摩通將ＭＳＣＩ中國指數目標由１０５降至９８，較現價有１５％上升空間。摩通建議「增

持」護理、互聯網、內銀、必需消費品及保險股。（ｃｙ）



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