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即市新聞

09/07/2018 08:45

《牛熊志選－陳其志》大市反彈吼騰訊牛６２７６７╱購１８６８０

　　《牛熊志選》中美貿易戰陰霾未消散，恆指上周續探底，期間多次跌破２８０００點關口，
考驗該水平附近承接力。周線方面已錄得四連跌，累計跌幅超過３０００點，存在超跌反彈機會
。不過當前技術面仍偏淡，短線料持續於低位反復，底部未明朗前，宜控制入市注碼。恆指牛熊
證資金流，截至上周四的過去五個交易日，恆指牛證合共錄得約１﹒３億港元淨流入資金，恆指
熊證則錄得約１億港元資金淨流出，資金繼續逢低部署反彈，越跌越買的趨勢已經延續近四周。
街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證倉位主要集中在收回價２７５００點至２７８００點之間
，相當約３０１５張期指合約。恆指熊證街貨相對分散，收回價２８８００點至２９３００點之
間的過夜街貨相當約１３５６張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升。恆生指數３個月場外期權的
引伸波幅上升０﹒８個波幅點至１８﹒４％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升０﹒２
個波幅點至２０﹒８％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅上升
０﹒４個波幅點至１５﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至
２１﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至２４﹒８％；中移動
（００９４１）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至１７﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅
上升１﹒４個波幅點至２１﹒５％；國壽（０２６２８）的引伸波幅上升３﹒９個波幅點至
２４﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１個波幅點至２２﹒４％；工行（０１３９８
）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至２２﹒８％；中石油（００８５７）的引伸波幅上升
１﹒４個波幅點至２８﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升２﹒１個波幅點至
３１﹒５％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅微升３﹒５個波幅點至２４﹒９％。
　　個股方面，騰訊股價表現優於大市，並未跟隨大市往下探底，相關權證的引伸波幅升幅較大
市溫和，反映投資者對其股價未來表現較具信心，因而成為波動市投資者部署反彈的首選股之一
。目前較多資金留意的認購證條款行使價約介乎４０５元至４３０元之間，普遍為中期價外條款
，實際槓桿約１１倍以上，屬於進取選擇；至於牛證方面，資金主要買賣收回價３６８元至
３７２元之間的較貼價條款，收回距離約３％至５％，槓桿介乎１６倍至２０倍。如看好可留意
認購證１２７９３，行使價４１５﹒２元，實際槓桿約１１倍；也可留意牛證６２９２９，收回
價元３６８，槓桿約１６倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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