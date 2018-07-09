《一周攻略－周進略》大跌後小陽春不足恃

《一周攻略》剛踏入７月份，港股延續６月份的悲觀情緒，尋底之路未完。儘管６月份最後

一個交易日，不少板塊有很好的反彈，但投資者經驗豐富者，都深感此為另一次粉飾窗櫥之作，

花開堪折直須折，根本不會太認真看待，反而每一次連番大跌後的個別小陽春，都是一個逃生門

，機會自當把握。



＊波幅收窄，成交縮減，深度下降＊



無論如何，投資者短期忐忑不安的心態，反映在他們的押注上，是顯而易見的。說悲觀，很

多理由，由年初至今，原本在１月份創出近期高位３３４８４，但無以為繼，之後反覆走低，在

２月份急插至２９１２９，本來相安無事，以時間換取空間，３月份在３００００至３２０００

之間上落，其後４月和５月，波幅一直收窄，成交縮減，大市深度亦下降。

當然，過程中，不乏個別焦點和亮點，大盤不配合，資金轉戰中型股，尤其此前沒有明顯虧

損壓力和潛在獲利回吐的，再加上基本面的話題，例如政策等，即造就是醫藥和健康護理股，教

育股，以至物業管理股等。



＊港股２５０００點才是較大支持＊



問題是，隨著大盤一直走低，連番跌穿重要支持參考位，例如上述的２９１２９，以至

２０１５年第二季創出的當時高位（一直要２０１７年才重回）的２８５８９，基本上，最為接

近的整數位，例如２８０００，已經不是甚麼支持了，下一站，很多人估計是２７０００附近，

但若真的悲觀一點，重回２５０００才是大支持。那可不是說這兩天可以一下子跌穿，但方向如

此。

邏輯是這樣的：目前沽壓尚未算太沉重，皆因有獲利可恃，說的是２０１７年後段的升浪。

而這一波行情，投資者在去年上半年未察覺，一直到突破多年來的大型上落市區間頂２５０００

（嚴格來說是２４９８８），才有真正的改觀，三兩下子，便向上移。換言之，若要投資者的心

理真的感到痛，便要重回起步點，之前累積的獲利不單蒸發，尚要因為高位追貨或加槓桿而受損

，才有額外的壓力。



＊看跌者未算多，止蝕亦非一下子＊



當然，身在市場中，不希望大跌者，遠比期望大跌者多，一來，人性使然，買進長期持有者

，與經濟共存，與企業共存，應是大多數的傾向；二來，沽空因制度所限，始終是知易行難，而

就算有衍生工具，在絕大多數時候，這種保險的價格非常昂貴，投資者可能寧願減持正股好了。

正因如此，投資者止心蝕離場的速度，儘管在增快，但不是一下子出現，但要累積至相當臨

界點，才有震撼性的發展，這就是更多看淡造空者需要的時機。目前看來，過去半年，充斥著不

同程度的不確定性和不明朗因素，尚且未能把市場情緒由樂觀完全轉變，只因為一切需要時間，

而目前看來，７月底很有可能是大跌一番的概率，比之前大為提升。



＊減倉減槓桿，穩守候突擊＊



以此觀之，比較符合中庸之道者，不是一下子兩邊極端的，是減持持倉和槓桿，這一點對任

何人來說，都是小心駛得萬年船，寧願穩守本身已有的，才有突擊之空間。短期幾天內，很可能

反彈，但已是大跌前的逃生窗口，投機者已虎視眈眈，不可不察。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

