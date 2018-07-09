《套期保值》油價上周五（６日）個別發展，紐約期油升８６美仙，收報７３﹒８０美元；
布蘭特期油跌２８美仙，收報７７﹒１１美元。
加拿大一個油砂設施繼續停運，影響每日３０萬桶的原油供應往美國，輕質原油供應緊張，
庫欣庫存料持續下降，都令紐約期油造好。
另一方面，沙特７月原油供應料顯著增加，布蘭特油價受壓。美國鑽油平台上周增加５座至
８６３座，較去年同期增加１００座。紐約期油在７５美元阻力大。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
09/07/2018 09:39
《套期保值－蕭猷華》油價短線回落機會高
《套期保值》油價上周五（６日）個別發展，紐約期油升８６美仙，收報７３﹒８０美元；
布蘭特期油跌２８美仙，收報７７﹒１１美元。
加拿大一個油砂設施繼續停運，影響每日３０萬桶的原油供應往美國，輕質原油供應緊張，
庫欣庫存料持續下降，都令紐約期油造好。
另一方面，沙特７月原油供應料顯著增加，布蘭特油價受壓。美國鑽油平台上周增加５座至
８６３座，較去年同期增加１００座。紐約期油在７５美元阻力大。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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