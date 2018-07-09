中資金融股回勇港股升近５００點報２８８０６，期指飆逾６００點

《經濟通通訊社９日專訊》中資金融股回勇，港股升幅擴大至４９１點或升１﹒７３％，現

報２８８０６，升十線（約２８５７４），主板成交２３２﹒４１億元。大市今早高開２９０點

。國指報１０８３７，現升２﹒０３％或升２１５點。

內地擴大外國投資者者參與Ａ股交易，上證綜合指數報２７９１﹒０１，升４３﹒７９點或

升１﹒５９％，成交３９４﹒０６億元人民幣。

即月期指新報２８８３２，升６１２點，高水２５點。即月國指期貨報１０８４５，升２７

７點，高水５點。

市傳理財新規或延發，內銀股反彈，建設銀行（００９３９）升３﹒０１％，報７﹒０１元

；工商銀行（０１３９８）漲３﹒０７％，報５﹒７元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） ２０﹒１５元 升４﹒４０％

中國人壽（０２６２８） １９﹒９６元 升４﹒１８％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７０元 升３﹒０７％

建設銀行（００９３９） ７﹒０１元 升３﹒０１％

舜宇光學（０２３８２） １４６﹒１０元 升２﹒８９％

中國平安（０２３１８） ７１﹒６５元 升２﹒８０％

騰訊控股（００７００） ３９６﹒００元 升２﹒４３％

中國移動（００９４１） ７０﹒９０元 升１﹒８７％

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