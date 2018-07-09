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即市新聞

09/07/2018 10:06

中資金融股回勇港股升近５００點報２８８０６，期指飆逾６００點

　　《經濟通通訊社９日專訊》中資金融股回勇，港股升幅擴大至４９１點或升１﹒７３％，現
報２８８０６，升十線（約２８５７４），主板成交２３２﹒４１億元。大市今早高開２９０點
。國指報１０８３７，現升２﹒０３％或升２１５點。
　　內地擴大外國投資者者參與Ａ股交易，上證綜合指數報２７９１﹒０１，升４３﹒７９點或
升１﹒５９％，成交３９４﹒０６億元人民幣。
　　即月期指新報２８８３２，升６１２點，高水２５點。即月國指期貨報１０８４５，升２７
７點，高水５點。
　　市傳理財新規或延發，內銀股反彈，建設銀行（００９３９）升３﹒０１％，報７﹒０１元
；工商銀行（０１３９８）漲３﹒０７％，報５﹒７元。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　　　２０﹒１５元　　　升４﹒４０％
　　中國人壽（０２６２８）　　　　１９﹒９６元　　　升４﹒１８％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　５﹒７０元　　　升３﹒０７％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　７﹒０１元　　　升３﹒０１％
　　舜宇光學（０２３８２）　　　１４６﹒１０元　　　升２﹒８９％
　　中國平安（０２３１８）　　　　７１﹒６５元　　　升２﹒８０％
　　騰訊控股（００７００）　　　３９６﹒００元　　　升２﹒４３％
　　中國移動（００９４１）　　　　７０﹒９０元　　　升１﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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