《專家之言－葉尚志》技術反彈未可脫險，未來一周依然關鍵

《專家之言》技７月６日，港股大盤繼續在２８０００關口水平出現博奕，互徵關稅終於正

式由美國打響第一鎗，但是在短線利空兌現的情況下，市場近期緊繃的氣氛得以喘一口氣，恆指

反彈回升愈１００點，惟未可扭轉尋底格局走勢，而相信未來一周依然是港股的關鍵時間窗口，

中美雙方接下來的行動反應，仍將是市場的關注焦點。操作上，建議仍要維持風控管理，等候值

博窗口的打開，而對於終極一跌的出現可能性要保持警惕，做好包括心理上以及選股上的各項準

備，在謹慎處理好之後，正面理性的迎接跌出來的機會。



＊港股尋底走勢未可扭轉＊



恆指出現先跌後倒升的走勢，在盤中曾一度上升３７２點高見２８５５４，但是資金追高的

信心依然不大，在１０日線２８６２８前掉頭回整收窄升幅，尋底格局走勢未可扭轉。恆指收盤

報２８３１６點，上升１３４點或０﹒４７％。國指收盤報１０６２３點，上升１５點或

０﹒１３％。另外，港股主板成交金額有９８４億多元，連續三日低於１０００億元，而沽空金

額有１２２﹒１億元，沽空比例１２﹒４％。至於升跌股數比例是８５８：８２３，日內漲幅超

過１０％的股票有２１隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２１隻。

回顧上半年的走勢，港股是以先衝高後回落的行情來發展，最高點出現於１月尾的３３４８

４，以恆指目前的收盤價２８３１６來算，已下跌了超過５０００點，累跌幅度巨大。然而，如

果以去年底的收盤價２９９１９來看，恆指現時的跌幅才５﹒３６％，比對去年全年的３６％漲

幅，目前的下跌調整幅度依然是合理的。而事實上，一些在去年支持推動港股的因素，亦已出現

了改變。



＊２９５００成大市阻力位＊



去年，美元貶值走弱、ＭＳＣＩ納入Ａ股、南下資金暢旺、以及香港低息環境等等，是支持

推動港股的主要因素。然而，隨著市場的不斷發展，上述因素都已出現了改變，而ＭＳＣＩ在６

月正式首階段納Ａ後，對市場的短期刺激亦已見有所減退。至於新的考慮因素方面，包括國際貿

易磨擦升溫、以及內地寬貨幣緊信貸等等，對市場也將構成影響。

綜合而言，相信港股仍將面對調整壓力，主要是調整去年的漲幅。至於短期走勢方面，由於

盤面弱勢已見形成，港股最終可能要通過拋售，來把潛在沽壓釋放完了後，才可以找到階段性底

部。走勢上，恆指在跌破了２９５００至３２０００的四個月橫盤區後，進入了中短期下跌調整

行情，而估計目前正於短期下跌尋底階段。在未有預期之外的特別利好消息出現之前，恆指要重

新回到前期橫盤區範圍內，會有相當難度。

換句話說，２９５００可以看作為恆指現時的天花板阻力，以２０００點作為合理的可操作

預期空間，以值博率來估算，恆指要跌低於２７５００之後，抄底操作窗口才可以逐步全面的打

開，因此，建議現時仍要維持風控管理，等候值博率的增加浮現、等候跌出來的機會。《第一上

海首席策略師 葉尚志》

