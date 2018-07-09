中資金融股彈高，港股半日升４２４點收２８７４０，重上十天線

《經濟通通訊社９日專訊》美國就業職位增長強勁，抵銷美中貿易戰升級帶來的負面情緒。
華爾街股市上周五（６日）造好，道指收高９９點或０﹒４％，報２４４５６點。港股跟隨外圍
彈高，今早高開２９０點報２８６０６點。中國公布６月底外匯儲備為３１１２１﹒３億美元，
較５月外儲小幅增１５﹒１億美元，比市場預期的３１０２８億美元為高，結束兩個月連跌，內
地市上升，本港上市的中資金融股全線回勇，加上騰訊（００７００）及港交所（００３８８）
等重磅股顯著造好，港股升幅最多曾擴大至５０５點，高見２８８２１點。最終半日升４２４點
或１﹒５％，報２８７４０點，重上十天線（２８５６８點）。半日主板成交５３５﹒４９億元
。
國指升２０９點或１﹒９７％，報１０８３１點。滬指升４５點或１﹒６５％，報２７９２
點。
＊內險內銀升幅顯著，騰訊升２％重上３９０元＊
中資金融股全線造好，建行（００９３９）上升２﹒２８％，報６﹒９６元；農行（０１２
８８）上升２﹒２５％，報３﹒６４元；工行（０１３９８）上升２﹒３５％，報５﹒６６元；
中行（０３９８８）上升１﹒３６％，報３﹒７２元；招行（０３９６８）上升４﹒２５％，報
２８﹒２元。
內險升幅更顯著，平保（０２３１８）遭摩通降目標至１０５元，仍升２﹒８７％，報
７１﹒７元；太平（００９６６）急漲９﹒０５％，報２５﹒９元；新保（０１３３６）上升６
﹒７２％，報３３﹒３５元，為半日最佳國指成份股；國壽（０２６２８）上升４﹒３８％，報
２０元。
騰訊計劃分拆在線音樂業務於美國上市，開市即重上３９０元關，半日上升２﹒３８％，報
３９５﹒８元。
＊內房股受捧潤地領漲藍籌，小米首掛低開潛水＊
其他重磅股方面，港交所上升２﹒３６％，報２３４﹒２元；匯控（００００５）上升
０﹒９６％，報７３﹒３元；友邦（０１２９９）上升１﹒４８％，報６８﹒６５元：中移動（
００９４１）升１﹒２９％午收７０﹒５元。
部分汽車股逆市走低，比亞迪股份（０１２１１）下跌１﹒７８％，報４６﹒８５元，為半
日最大跌幅國指成份股；東風（００４８９）下跌０﹒７４％，報８﹒１元。吉利
（００１７５）則上升３﹒３２％，報１９﹒９４元。
內房股亦受追捧，潤地（０１１０９）上升４﹒９％，報２６﹒７５元，為半日最佳藍籌；
中海外（００６８８）上升２﹒４３％，報２５﹒３元；融創（０１９１８）上升３﹒４６％，
報２６﹒９５元。
中糧包裝（００９０６）對王老吉等提仲裁申請，急挫２３﹒０３％，報３﹒６１元。
小米（０１８１０）首日掛牌，低開報１６﹒６０元，最低見１６元，其後一度重上招股價
１７元，半日收報１６﹒９８元，比招股價低０﹒１２％。（ａｌ）