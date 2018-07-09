中資金融股彈高，港股半日升４２４點收２８７４０，重上十天線

《經濟通通訊社９日專訊》美國就業職位增長強勁，抵銷美中貿易戰升級帶來的負面情緒。

華爾街股市上周五（６日）造好，道指收高９９點或０﹒４％，報２４４５６點。港股跟隨外圍

彈高，今早高開２９０點報２８６０６點。中國公布６月底外匯儲備為３１１２１﹒３億美元，

較５月外儲小幅增１５﹒１億美元，比市場預期的３１０２８億美元為高，結束兩個月連跌，內

地市上升，本港上市的中資金融股全線回勇，加上騰訊（００７００）及港交所（００３８８）

等重磅股顯著造好，港股升幅最多曾擴大至５０５點，高見２８８２１點。最終半日升４２４點

或１﹒５％，報２８７４０點，重上十天線（２８５６８點）。半日主板成交５３５﹒４９億元

。

國指升２０９點或１﹒９７％，報１０８３１點。滬指升４５點或１﹒６５％，報２７９２

點。



＊內險內銀升幅顯著，騰訊升２％重上３９０元＊



中資金融股全線造好，建行（００９３９）上升２﹒２８％，報６﹒９６元；農行（０１２

８８）上升２﹒２５％，報３﹒６４元；工行（０１３９８）上升２﹒３５％，報５﹒６６元；

中行（０３９８８）上升１﹒３６％，報３﹒７２元；招行（０３９６８）上升４﹒２５％，報

２８﹒２元。

內險升幅更顯著，平保（０２３１８）遭摩通降目標至１０５元，仍升２﹒８７％，報

７１﹒７元；太平（００９６６）急漲９﹒０５％，報２５﹒９元；新保（０１３３６）上升６

﹒７２％，報３３﹒３５元，為半日最佳國指成份股；國壽（０２６２８）上升４﹒３８％，報

２０元。

騰訊計劃分拆在線音樂業務於美國上市，開市即重上３９０元關，半日上升２﹒３８％，報

３９５﹒８元。



＊內房股受捧潤地領漲藍籌，小米首掛低開潛水＊



其他重磅股方面，港交所上升２﹒３６％，報２３４﹒２元；匯控（００００５）上升

０﹒９６％，報７３﹒３元；友邦（０１２９９）上升１﹒４８％，報６８﹒６５元：中移動（

００９４１）升１﹒２９％午收７０﹒５元。

部分汽車股逆市走低，比亞迪股份（０１２１１）下跌１﹒７８％，報４６﹒８５元，為半

日最大跌幅國指成份股；東風（００４８９）下跌０﹒７４％，報８﹒１元。吉利

（００１７５）則上升３﹒３２％，報１９﹒９４元。

內房股亦受追捧，潤地（０１１０９）上升４﹒９％，報２６﹒７５元，為半日最佳藍籌；

中海外（００６８８）上升２﹒４３％，報２５﹒３元；融創（０１９１８）上升３﹒４６％，

報２６﹒９５元。

中糧包裝（００９０６）對王老吉等提仲裁申請，急挫２３﹒０３％，報３﹒６１元。

小米（０１８１０）首日掛牌，低開報１６﹒６０元，最低見１６元，其後一度重上招股價

１７元，半日收報１６﹒９８元，比招股價低０﹒１２％。（ａｌ）

