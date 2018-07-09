《經濟通通訊社９日專訊》騰訊控股（００７００）公布，已向聯交所提交有關其在線音樂
娛樂業務通過經註冊的公開發售，在美國的認可證券交易所獨立上市的方式擬進行分拆的建議。
在線音樂娛樂業務由騰訊持有大多數股權的附屬公司騰訊音樂娛樂集團經營，而聯交所已確
認公司可進行建議分拆。
建議分拆須待獲得有關當局批准騰訊音樂證券上市及買賣，以及騰訊董事會及騰訊音樂董事
會作出最終決定後，方可作實。（ｔｔ）
09/07/2018 08:05
【ＱＱ分拆】騰訊（００７００）計劃分拆在線音樂業務於美國上市
《經濟通通訊社９日專訊》騰訊控股（００７００）公布，已向聯交所提交有關其在線音樂
娛樂業務通過經註冊的公開發售，在美國的認可證券交易所獨立上市的方式擬進行分拆的建議。
在線音樂娛樂業務由騰訊持有大多數股權的附屬公司騰訊音樂娛樂集團經營，而聯交所已確
認公司可進行建議分拆。
建議分拆須待獲得有關當局批准騰訊音樂證券上市及買賣，以及騰訊董事會及騰訊音樂董事
會作出最終決定後，方可作實。（ｔｔ）
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