外圍股市造好，港股高開２９０點報２８６０６，國指升１２５點

《經濟通通訊社９日專訊》美國就業職位增長強勁，抵銷美中貿易戰升級帶來的影響。

道指上周五（６日）收高９９點或０﹒４％，至２４４５６點；標普５００指數收高２３點

或０﹒９％，至２７５９點；納指升１０１點或１﹒３％，至７６８８點。

恆指夜期收報２８５０７，升２８７點，高水１９１點。港股ＡＤＲ比例指數升１２３點或

０﹒４３％，報２８４３８點。

港股今早高開２９０點報２８６０６點。國指升１２５點報１０７４８點。

吉利（００１７５）現價上升２﹒６９％，報１９﹒８２元，暫升幅最大藍籌。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７３﹒１０元 上升０﹒６９％

港交所 （００３８８） ２３２﹒６０元 上升１﹒６６％

騰訊控股（００７００） ３９４﹒２０元 上升１﹒９７％

建設銀行（００９３９） ６﹒９０元 上升１﹒４０％

中國移動（００９４１） ７１﹒００元 上升２﹒０１％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒７０元 上升１﹒５５％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６４元 上升１﹒９９％

中國平安（０２３１８） ７１﹒００元 上升１﹒８７％

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