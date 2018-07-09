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即市新聞

09/07/2018 09:21

外圍股市造好，港股高開２９０點報２８６０６，國指升１２５點

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國就業職位增長強勁，抵銷美中貿易戰升級帶來的影響。
　　道指上周五（６日）收高９９點或０﹒４％，至２４４５６點；標普５００指數收高２３點
或０﹒９％，至２７５９點；納指升１０１點或１﹒３％，至７６８８點。
　　恆指夜期收報２８５０７，升２８７點，高水１９１點。港股ＡＤＲ比例指數升１２３點或
０﹒４３％，報２８４３８點。
　　港股今早高開２９０點報２８６０６點。國指升１２５點報１０７４８點。
　　吉利（００１７５）現價上升２﹒６９％，報１９﹒８２元，暫升幅最大藍籌。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７３﹒１０元　　　上升０﹒６９％
　　港交所　（００３８８）　　２３２﹒６０元　　　上升１﹒６６％
　　騰訊控股（００７００）　　３９４﹒２０元　　　上升１﹒９７％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒９０元　　　上升１﹒４０％
　　中國移動（００９４１）　　　７１﹒００元　　　上升２﹒０１％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６８﹒７０元　　　上升１﹒５５％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒６４元　　　上升１﹒９９％
　　中國平安（０２３１８）　　　７１﹒００元　　　上升１﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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