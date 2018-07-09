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即市新聞

09/07/2018 16:40

《盤後部署》港股短期仍有反彈空間，惟不宜過度樂觀

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國就業職位增長強勁，抵銷美中貿易戰升級帶來的負面情緒。
華爾街股市上周五（６日）造好，道指收高９９點或０﹒４％，報２４４５６點。港股跟隨外圍
彈高，今早高開２９０點報２８６０６點。中國公布６月底外匯儲備為３１１２１﹒３億美元，
比市場預期高，並結束兩個月連跌，內地股市上升逾２％
　　港股有中資金融股回勇領漲，加上騰訊（００７００）及港交所（００３８８）等重磅股顯
著造好，港股升幅最多曾擴大至５０５點，高見２８８２１點。最終全日升３７２點或
１﹒３２％，報２８６８８點，重上十天線（２８５６２點）。主板成交９８６﹒６５億元，比
上日增加０﹒１８％。
　　國指升１４５點或１﹒３７％，報１０７６８點。滬指升６７點或２﹒４７％，報２８１５
點。

＊中美貿易戰影響長期，投資者不宜鬆懈＊

　　雖然中美貿易戰「第一槍」後，雙方目前未有下一步行動，不過「戰況」始終較難預測，投
資者亦不宜鬆懈。此外，美國除了向中國挑起貿易戰外，亦有向歐盟及加拿大等加入貿易壁壘，
相信貿易戰對金融市場的影響會是長期。
　　俄羅斯繼對美國鋼鋁產品開徵進口關稅後，亦將對一些美國工業產品徵收額外進口關稅，並
警告未來可能實施更多報復措施。
　　俄羅斯經濟部稱，將對一些能用俄羅斯本國產品替代的美國產品徵收額外關稅，當中包括光
纖及一些用於道路建設、油氣行業、金屬加工以及採礦的設備，稅率介乎２５至４０％。

＊港股短期上望兩萬九，難望收復廿天線＊

　　港股在上星期穿兩萬八後出現反彈，於今日成功重返十天線（２８５６２點）及企穩，而重
磅股及中資金融股全線造好，市場氣氛有轉好的跡象。
　　外圍市況同樣有改善，華爾街股市和內地股市亦暫題擺脫陰霾。不過，目前未有重大利好消
息可以進一步提振環球金融市場，及中美未就貿易戰有下一步行動，加上港股累積一定跌幅，出
現技術性反彈亦屬正常，不宜因而對後市過度樂觀。預計大市初步可以上望２９０００點至
２９２００點，但短期難收復廿天線（２９４０１點）。（ａｌ）

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