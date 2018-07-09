《盤後部署》港股短期仍有反彈空間，惟不宜過度樂觀

《經濟通通訊社９日專訊》美國就業職位增長強勁，抵銷美中貿易戰升級帶來的負面情緒。

華爾街股市上周五（６日）造好，道指收高９９點或０﹒４％，報２４４５６點。港股跟隨外圍

彈高，今早高開２９０點報２８６０６點。中國公布６月底外匯儲備為３１１２１﹒３億美元，

比市場預期高，並結束兩個月連跌，內地股市上升逾２％

港股有中資金融股回勇領漲，加上騰訊（００７００）及港交所（００３８８）等重磅股顯

著造好，港股升幅最多曾擴大至５０５點，高見２８８２１點。最終全日升３７２點或

１﹒３２％，報２８６８８點，重上十天線（２８５６２點）。主板成交９８６﹒６５億元，比

上日增加０﹒１８％。

國指升１４５點或１﹒３７％，報１０７６８點。滬指升６７點或２﹒４７％，報２８１５

點。



＊中美貿易戰影響長期，投資者不宜鬆懈＊



雖然中美貿易戰「第一槍」後，雙方目前未有下一步行動，不過「戰況」始終較難預測，投

資者亦不宜鬆懈。此外，美國除了向中國挑起貿易戰外，亦有向歐盟及加拿大等加入貿易壁壘，

相信貿易戰對金融市場的影響會是長期。

俄羅斯繼對美國鋼鋁產品開徵進口關稅後，亦將對一些美國工業產品徵收額外進口關稅，並

警告未來可能實施更多報復措施。

俄羅斯經濟部稱，將對一些能用俄羅斯本國產品替代的美國產品徵收額外關稅，當中包括光

纖及一些用於道路建設、油氣行業、金屬加工以及採礦的設備，稅率介乎２５至４０％。



＊港股短期上望兩萬九，難望收復廿天線＊



港股在上星期穿兩萬八後出現反彈，於今日成功重返十天線（２８５６２點）及企穩，而重

磅股及中資金融股全線造好，市場氣氛有轉好的跡象。

外圍市況同樣有改善，華爾街股市和內地股市亦暫題擺脫陰霾。不過，目前未有重大利好消

息可以進一步提振環球金融市場，及中美未就貿易戰有下一步行動，加上港股累積一定跌幅，出

現技術性反彈亦屬正常，不宜因而對後市過度樂觀。預計大市初步可以上望２９０００點至

２９２００點，但短期難收復廿天線（２９４０１點）。（ａｌ）

