【脫歐之後】英國脫歐事務大臣戴維斯請辭，批文翠珊令談判處劣勢

《經濟通通訊社９日專訊》英國脫歐事務大臣戴維斯已辭職，兼且立刻生效。他指，目前政

策形勢及策略令實現脫歐的機會愈來愈低，批評首相文翠珊的政策方向令英國在脫歐談判中處於

劣勢。

文翠珊表示，對戴維斯的決定感到遺憾，將於今日任命新歐事務大臣。她又指，自己與戴維

斯在英國脫歐政策的界定上存在分歧，認為政府需要更加有序地實施政策，就與歐盟的未來關係

展開更加詳盡的對話。（ｍｎ）

