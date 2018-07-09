【貿易開戰】美國宣布受對華關稅衝擊的公司可申請關稅豁免

《經濟通通訊社９日專訊》美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）表示，在美國對進口中國商品

加徵關稅中受影響的企業，可以有９０日的時間申請豁免，豁免期限為一年。

上周美國對價值３４０億美元的中國出口產品徵收新關稅，ＵＳＴＲ表示，如果關稅對企業

造成嚴重的經濟損害，兼且相關產品無法從中國境外獲得，受影響的公司可申請關稅豁免，申請

期將於１０月９日截止。（ｍｎ）

