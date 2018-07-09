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即市新聞

09/07/2018 17:15

《台股攻略－馮偉明》市場消化貿易戰消息，台股今日升１１１點

　　《台股攻略》台股今日開高走高，升１１１﹒７１點，收報１０７２０﹒２８點，成交金額
為新台幣１３６２﹒７４億元。
　　在台積電、台達電、日月光控股、友達、群創等權值股及股后國巨領軍下，台股一開市就高
開，更一度站上年線。台積電最高升新台幣６元，鴻海盤中最高更到達新台幣８１﹒６元。受惠
蘋果訂單湧現，大立光開高走高，以新台幣４９２０元收市。富邦金及國泰金等金融股今日扮演
助攻角色，而今日除權息的國巨，開盤後不久即亮燈，之後隨獲利了結賣壓令漲勢收斂，最後以
新台幣１０２０元作收。華新科、奇力新、禾伸堂等由紅翻黑收低，被動元件飆股蜜望實更跌停
作收。生技股方面，葡萄王領軍除息，保瑞及科妍今日都亮燈漲停。面板族群今日整體起漲腳步
整齊，面板雙虎友達及群創分別升３﹒８５％及５﹒８３％。
　　由於市場對台股除權息行情有所期待，有利大市。若短線中美貿易戰的利淡消息出盡，料台
股有反彈契機，但在市況未明朗之前，建議投資者保守等待。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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