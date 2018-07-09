【小米上市】小米（１８１０）首掛收１６﹒８元，低招股價逾１％

《經濟通通訊社９日專訊》小米（０１８１０）今日首掛，收報１６﹒８元，比招股價１７

元低１﹒２％，成交４﹒６億股，涉資７６﹒８億元。

以收市價計，不考慮交易費用，每手蝕４０元。

該股今早開報１６﹒６元，未幾跌至１６元後反彈，之後近午收時升上招股價１７元為全日

最高位。（ｆｆ）

