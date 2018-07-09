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09/07/2018 16:11

【小米上市】小米（１８１０）首掛收１６﹒８元，低招股價逾１％

　　《經濟通通訊社９日專訊》小米（０１８１０）今日首掛，收報１６﹒８元，比招股價１７
元低１﹒２％，成交４﹒６億股，涉資７６﹒８億元。
　　以收市價計，不考慮交易費用，每手蝕４０元。
　　該股今早開報１６﹒６元，未幾跌至１６元後反彈，之後近午收時升上招股價１７元為全日
最高位。（ｆｆ）

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