《談國論企－黎偉成》須狠狠還擊特朗普之貿戰

《談國論企》中國政府於美方於２０１８年７月６日起強行對華輸美的指定商品開始加徵關

稅惡劣策，作出等額的反制措施，很有需要造好更充分的準備，狠狠還擊特朗普連二接三的一波

又一波狙擊的同時，設法盡量減低貿易戰可能造成的種種衝擊及損失，可以考慮（１）利用對美

加徵關稅稅款對企業增加補貼、退稅，吸引包括美資在內的外來投資，（２）強化以供給側為主

的內需，（３）聯同歐盟、加拿大等國對美方採取聯合抗美行動，讓特朗普的「寡頭主義「碰個

焦頭爛額，所遭受的損失更甚於中國，自吃重大苦楚。



＊彭博力挺民主黨重掌美國企可痛擊特朗普＊



需要一而再指出者，是特朗普採取的先是「單邊主義」而後惡化為「寡頭主義」種種劣策劣

行，表面上是針對包括歐盟、加拿大等在內的世界各國，實際的矛頭是重點地打擊中國，因（甲

）此人並不是落實於３月初首先出台的加徵進口美國鋼鐵、鋁材產品關稅措施，是繼而推出專門

對中國商品的稅項，更且由貿易戰，發了瘋似的擴散為科技戰，和限制中資企業赴美的經營和投

資極端宏觀經濟保護主義行動，和（乙）在朝鮮半島問題上不再保持以往一貫的「六方會談

」，就是要想盡辦法撇開中國，是為政治外交之戰。由是中國不得不作後發式的等量、等額還擊

，是必然而然的反應。相信特朗普會進一步進行更為全面的狙擊，破壞「中國製造２０２５」計

劃，力壓中國的崛起和強大。

建議中國從多個主要方面還擊，特別是（一）限制特朗普天馬行空惡行。特朗普如斯凶狠地

對中國以至歐盟等國「下殺手」，顯然是要突顯其「美國優先」政策可以產生「預期成效」，只

因此人的大幅削減企業、個人稅率的「稅務改革」，對當地經濟所能產生的良性效應，很快便告

幾乎湮沒，要對外大打貿易戰，為１１月份的美國中期選舉爭取勝機，故對狠打特朗普之途初現

（Ｉ）彭博大股東明言會出資８，０００億美元支持民主黨重奪美國國會主導權，是很有高度針

對性的做法，理由為：特朗普即使可以通過不斷簽發行政令等做法，繞過美國國會盡量發揮其「

寡頭主義」劣法劣效，但他最終會面對因（ｉ）「稅務改革」使美國政府稅收大大減少之餘，又

因（ｉｉ）美國經濟發展反覆，甚至會同樣受害於貿戰，美國政府得調高債務上限以增加發債

，特朗普也就無法繞過美國國會，如民主黨在１１月份的中期選舉後果真能夠重新控制國會，很

有可能使特朗普無法增加發債，其主導的政府無法正常運行，對特朗普該是十分無情的打擊，甚

至其其兩年之後的美國總統大選連任有負面影響。

由是（ＩＩ）中國政府此番對美國輸華商品加徵同等總額的關稅，所涉的商品如大豆等，都

是特朗普和美國共和黨的票倉，亦具高度針對性，可能產生的還擊力亦相當不輕。



＊聯同歐盟可發揮更大的反特朗普的預期效應＊



（二）中國可以進一步加強吸引外來直接投資ＦＤＩ的力度，因此策取得成效，理由是中國

的出口商品中有約三成是外商在華投資生產的產品回銷註目之地，而特朗普此番對華商品加徵關

稅所涉的３４０億美元，有估計其中有２００億美元是屬於美資企業在華投資的產品，亦為美國

商貿易處居然在貿戰剛邁開便讓實際是美資的企業，可以申請為期１年的「豁免期」，便可見特

朗普搬起石頭砸自己的腳。

正因（三）特朗普在處處針對中國的同時，還毫不留情的玩弄歐盟、加拿大等傳統盟友國家

，引起公憤，故中國近期頻頻聯歐、抗美，是十分明智的策略和做法，而多國同時同步齊心力抗

「單邊主義」、「經貿保護主義」，所產生的效應，也就會比預期為大。

另一個反制政策與措施，是（四）中國可以把對美企的加徵稅款，成立一個特別的基金，對

美國進、出口的受損的企業作出相關的特別補貼、退稅甚至臨時降稅等特別支持，讓相關企業渡

過難關，保障企業經營生產、人員就業，推行刺激購物、旅遊等措施，強化消費、零售、服務市

場活力，以供給側為主的內需支持經濟繼續發揮正面作用和效應，使整體國民經濟在美方引發的

貿戰受損的程度大大減低。

港股近期表現遠遜於亞洲其他股市，且跌市成交大增，如今特朗普對華輸美商品於７月６日

加徵關稅，和對華的科技企業在美經營投資設限，所引發美對中貿易戰似乎難以在短期降溫，對

港市當有負面影響也。（寫於加拿大多倫多）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

