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即市新聞

09/07/2018 12:17

《外匯達仁－盧楚仁》英格蘭如奪冠，英鎊看高一線

　　《外匯達仁》上文提要，貿易戰開打後美元會反高潮，再加上美國勞工部上周五（６日）晚
公布的失業率回升至４％，而平均時薪亦只有０﹒２％的增幅，反映美國通脹並沒有升溫。亦因
如此，美匯指數由上周五晚，就業數據公布前的高位９４﹒３０持續回落至今的９３﹒８７６。
　
　　另一方面，非美貨幣方面亦紛紛傳來好消息，亦間接令美匯指數持續受壓。如英鎊，英國脫
歐事務大臣戴德偉宣布請辭，他並表示不同意文翠珊的脫歐計劃。消息只是令英鎊兌美元下跌了
４０點子而已，原因是英鎊受到利好消息支持，指英國內閣已經達至有關文翠珊退歐計劃的共識
，並化解了來各個部長之間的分歧。當中會後亦宣布了將建立一個與歐盟的商品自由貿易區，來
維持與歐盟的緊密貿易關係。
　
　　再加上英倫銀行行長卡尼一再重申，需要進一步收緊貨幣政策，令市場有信心英倫銀行將會
在８月加息。在相關利好消息繼續發酵及支持下，估計英鎊兌美元短線有力向上挑戰
１﹒３４７２及１﹒３６１８的兩大阻力位。
　
　　在上周六（７日），英格蘭國家足球隊以２比０擊敗瑞典，相隔２８年再次進身四強。現在
普遍認為，決賽很大機會是法國對英國，而若果英格蘭最後勇奪世界盃冠軍的話，在樂觀氣氛情
緒帶動下，相信對英國經濟一定有刺激作用。正如我細女Ｍｅｌｏｄｙ也是英格蘭球迷，我昨日
（８日）帶著她四出去找英格蘭的球衣，找了數間後好不容易才買了一件送給她。但話說回來，
如果是法國或者比利時奪冠的話，那就對歐元的刺激或有限了。
《艾德證券期貨首席投資策略師　盧楚仁》

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