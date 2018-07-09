《午市前瞻》港股技術反彈短期維持上落市，上線阻力２９１００

《經濟通通訊社９日專訊》美國就業職位增長強勁，抵銷美中貿易戰升級帶來的負面情緒。

華爾街股市上周五（６日）造好，道指收高９９點或０﹒４％，報２４４５６點。港股跟隨外圍

彈高，今早高開２９０點報２８６０６點。中國公布６月底外匯儲備為３１１２１﹒３億美元，

較５月外儲小幅增１５﹒１億美元，比市場預期的３１０２８億美元為高，結束兩個月連跌，內

地市上升，本港上市的中資金融股全線回勇，加上騰訊（００７００）及港交所（００３８８）

等重磅股顯著造好，港股升幅最多曾擴大至５０５點，高見２８８２１點。最終半日升４２４點

或１﹒５％，報２８７４０點，重上十天線（２８５６８點）。半日主板成交５３５﹒４９億元

。

國指升２０９點或１﹒９７％，報１０８３１點。滬指升４５點或１﹒６５％，報２７９２

點。



＊內險內銀升幅顯著，騰訊升２％重上３９０元＊



中資金融股全線造好，建行（００９３９）上升２﹒２８％，報６﹒９６元；農行（０１２

８８）上升２﹒２５％，報３﹒６４元；工行（０１３９８）上升２﹒３５％，報５﹒６６元；

中行（０３９８８）上升１﹒３６％，報３﹒７２元；招行（０３９６８）上升４﹒２５％，報

２８﹒２元。

內險升幅更顯著，平保（０２３１８）遭摩通降目標至１０５元，仍升２﹒８７％，報

７１﹒７元；太平（００９６６）急漲９﹒０５％，報２５﹒９元；新保（０１３３６）上升６

﹒７２％，報３３﹒３５元，為半日最佳國指成份股；國壽（０２６２８）上升４﹒３８％，報

２０元。

騰訊計劃分拆在線音樂業務於美國上市，開市即重上３９０元關，半日上升２﹒３８％，報

３９５﹒８元。



＊內房股受捧潤地領漲藍籌，小米首掛低開潛水＊



其他重磅股方面，港交所上升２﹒３６％，報２３４﹒２元；匯控（００００５）上升

０﹒９６％，報７３﹒３元；友邦（０１２９９）上升１﹒４８％，報６８﹒６５元：中移動（

００９４１）升１﹒２９％午收７０﹒５元。

部分汽車股逆市走低，比亞迪股份（０１２１１）下跌１﹒７８％，報４６﹒８５元，為半

日最大跌幅國指成份股；東風（００４８９）下跌０﹒７４％，報８﹒１元。吉利

（００１７５）則上升３﹒３２％，報１９﹒９４元。

內房股亦受追捧，潤地（０１１０９）上升４﹒９％，報２６﹒７５元，為半日最佳藍籌；

中海外（００６８８）上升２﹒４３％，報２５﹒３元；融創（０１９１８）上升３﹒４６％，

報２６﹒９５元。

中糧包裝（００９０６）對王老吉等提仲裁申請，急挫２３﹒０３％，報３﹒６１元。

小米（０１８１０）首日掛牌，低開報１６﹒６０元，最低見１６元，其後一度重上招股價

１７元，半日收報１６﹒９８元，比招股價低０﹒１２％。



＊姚浩然：七月下旬澳門博彩業料回勇，吼賭股＊



時富資產管理董事總經理姚浩然對《經濟通通訊社》表示，港股今早回勇，主要是早前跌幅

太大，現時作技術性反彈。對於內地市計劃允許更多外國人買賣Ａ股，他認為，有關措施是否吸

引資金流入Ａ股，要看上市企業收益及人民幣走勢，若然人民幣持續疲弱，對海外投資耆會造成

負面影響，人民幣穩定有助Ａ股反彈。

姚浩然相信港股短期仍會上落市，初步支持位在２７５００點，而上線阻力位在

２９１００。他估計港股最差情況是跌至２６０００。

在股份方面，姚浩然看好科技、內需及澳門博彩相關股票。他指出，澳門博彩業６月份受累

世界研舉行，相信７月下旬會回勇。（ｋｔ、ａｌ）

