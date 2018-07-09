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即市新聞

09/07/2018 16:25

《美元走勢－羅明立》歐元１．１８阻力不少，可小注造空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒５３　　　１１０﹒３５　　　１１０﹒４５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７７９　　　１﹒１７５０　　　１﹒１７７０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３２７　　　１﹒３２８４　　　１﹒３３０７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８９６　　　０﹒９８７０　　　０﹒９８７９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８７　　　７﹒８４７１　　　７﹒８４８２

　　《美元走勢》美國６月份非農就業人數為２１﹒３萬，較預期的１９﹒５萬為高，但低於上
月份的２４﹒４萬。不過，同期失業率上升至４％，高於預期的３﹒８％，亦較５月份的
３﹒８％為高。另外，６月平均每小時工資按年上升２﹒７％，低於預期的２﹒８％。美國５月
貿易帳錄得４３１億赤字，略低於預期的４３７億赤字，主要由於出口改善。
　　非農就業人數增加勝預期，不過平均工資增幅不理想，影響投資者對美聯儲年內加息的預期
，拖累美元走勢。
　　美國駐德國大使表示，倘若歐盟取消對美國汽車的關稅，美國總統特朗普將暫停對從歐盟進
口的汽車徵收關稅，德國總理默克爾隨後表示，她支持歐盟降低對美國汽車的進口關稅。美國與
歐盟的貿易衝突有望緩和，加上德國就收緊移民問題達成共識，有利穩定政局，支持歐元回升，
不過１﹒１８附近阻力不少，小注造空。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７８０　　　１﹒１６５０　　　１﹒１８３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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