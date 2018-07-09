《美元走勢－羅明立》歐元１．１８阻力不少，可小注造空

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒５３ １１０﹒３５ １１０﹒４５

歐元╱美元 １﹒１７７９ １﹒１７５０ １﹒１７７０

英鎊╱美元 １﹒３３２７ １﹒３２８４ １﹒３３０７

美元╱瑞郎 ０﹒９８９６ ０﹒９８７０ ０﹒９８７９

美元╱港元 ７﹒８４８７ ７﹒８４７１ ７﹒８４８２



《美元走勢》美國６月份非農就業人數為２１﹒３萬，較預期的１９﹒５萬為高，但低於上

月份的２４﹒４萬。不過，同期失業率上升至４％，高於預期的３﹒８％，亦較５月份的

３﹒８％為高。另外，６月平均每小時工資按年上升２﹒７％，低於預期的２﹒８％。美國５月

貿易帳錄得４３１億赤字，略低於預期的４３７億赤字，主要由於出口改善。

非農就業人數增加勝預期，不過平均工資增幅不理想，影響投資者對美聯儲年內加息的預期

，拖累美元走勢。

美國駐德國大使表示，倘若歐盟取消對美國汽車的關稅，美國總統特朗普將暫停對從歐盟進

口的汽車徵收關稅，德國總理默克爾隨後表示，她支持歐盟降低對美國汽車的進口關稅。美國與

歐盟的貿易衝突有望緩和，加上德國就收緊移民問題達成共識，有利穩定政局，支持歐元回升，

不過１﹒１８附近阻力不少，小注造空。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７８０ １﹒１６５０ １﹒１８３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

