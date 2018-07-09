《國際要聞》日本西部大暴雨，８５死數十人失蹤

日本西部暴雨持續，引發水浸和山泥傾瀉，自衛隊已出動協助救災。截至當地昨晚（８日）

１０時半，當局確認８５人死亡、６人危殆，另外有至少５８人失蹤。

氣象廳向岐阜、愛媛、高知三縣發出大雨特別警報，預料近日會再出現降雨，形容情況極度

危險。

總務省消防廳則對１９個縣發出疏散令，影響５９０萬民眾。截至當地昨日下午３時，超過

３萬民眾暫安置於疏散中心。

由於廣泛地區水浸及河流氾濫，導致大量道路中斷，當局相信仍有大量民眾被困。

《香港經濟日報》

