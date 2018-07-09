【港匯弱勢】港元一個月拆息降至１﹒６２厘逾三周新低

《經濟通通訊社９日專訊》港元拆息連續兩日全線走低後，今日互有升降，隔夜息回升２４

基點至０﹒５６３２１厘，而作為樓按參考利率的一個月拆息則連跌３天，今日報

１﹒６２０３８厘，創逾三周新低。至於三個月拆息則升至１﹒９９７６厘，但仍低於２厘的水

平。

港元最新報７﹒８４７８兌一美元。（ｃｌ）

