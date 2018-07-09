《再戰明天》內地公布６月通脹及生產數據，九江銀行首日掛牌

《經濟通通訊社９日專訊》明日，內地公布６月通脹及生產數據，英國和法國戭布５月工業

生產。



＊阿拉伯國家合作論壇第八屆部長級會議在京舉行＊



在外圍重要經濟活動上，明日，在北京舉行阿拉伯國家合作論壇第八屆部長級會議。



＊內地公布６月通脹及生產數據＊



在數據方面，本港時間明晨３：００ａｍ，美國公布５月消費信貸，料由９２﹒６億美元升

上１２０億美元。明早７：５０ａｍ，日本公布６月貨幣供應Ｍ２，年率料維持於３﹒２％；貨

幣供應Ｍ３年率料維持於２﹒７％。

９：３０ａｍ，中國公布６月消費者物價指數，年率料由１﹒８％升上１﹒９％；生產者物

價指數年率料由４﹒１％升上４﹒５％。

明午２：４５ｐｍ，法國公布５月工業生產月率，料由下滑０﹒５％升上０﹒６％；年率料

由２﹒１％降至０﹒５％。

４：３０ｐｍ，英國公布５月工業生產，月率料由下滑０﹒８％升上０﹒５％；年率料由

１﹒８％升上１﹒９％；服務業指數月率料由０﹒３％降至０﹒２％。



＊九江銀行首日掛牌＊



在本港，明日九江銀行（０６１９０）首日掛牌。

明日，高力國際香港舉行房地產市場年中回顧與展望發布會。同時，仲量聯行舉行香港住宅

及商用物業下半年展望發布會。（ｈｏ）

