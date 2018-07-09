《小傳日記》魚缸重上十天線，小米「潛水」無晒面！

《小傳日記》中美貿易戰上星期五（６日）發出第一槍後，估唔到兩地缸友反而鬆一口氣，

道指當晚仲趁就業職位增長強勁，收高９９點報２４４５６。而Ａ場就宣布好消息，話擴大外國

投資者參與交易，Ａ場今日（９日）一口氣反擊逾２巴仙收２８１５點，帶動香江魚缸高開

２９０點，仲有首隻「同股不同權」香江上市嘅小米（０１８１０）正式登場，之前鎖住嘅資金

已經回籠，重磅藍戰ＱＱ（００７００）再獲追捧，順便宣布埋分拆在線音樂業務喺花旗國上市

，收市袋走逾２巴仙報３９６銀。

總結全日魚缸戰況，逾千二隻魚毛打勝仗！恆指今日仲最多飆約５００點至２８８２１，收

市都仲有３７１點進帳報２８６８８，重上十天線（約２８５６２）；國指都唔執輸，收升

１４５點報１０７６８點，氣氛相當唔錯。不過有點要留意係，全日魚缸成交大約９８７億銀，

但其實減番小米近７７億銀成交，實際只得９１０億銀，未真正配合到好友大反擊架。



＊小米浮唔起眼鏡碎滿地，生發發懶理跟市向上飛＊



先講小米表現，由萬眾期待可以升幾多，變為齊齊「食花生」睇可以跌幾多，都咪話唔陰功

。其實暗盤價「潛水」，有貨缸友都早已唔敢有希望，果然一上場就向下碌，試過跌到去１６銀

最低位，較１７銀招股價足足低近６巴仙，認真無面。好彩力挽狂瀾下，試過拗腰彈番上嚟，不

過都只係掂一掂返招股價，收市都仲係潛水逾１巴仙報１６﹒８銀。「揸ｆｉｔ人」雷軍就梗係

派定心丸，話長期表現先係最重要。抽中一手嘅粉絲們，如果唔等錢使嘅話，都未嘗唔可以等多

等嘅。

不過，老老實實，小米表現失威，對於生發發（００３８８）嚟講都幾挫敗，當然行政總裁

李小加就話唔在乎小米表現，亦唔會關心新經濟股估值，總之吸引到大魚毛嚟香江上市，就係成

功嘅第一步。好彩生發發都跟市跳高近２巴仙收２３３銀，無受小米拖累。



＊新規或延遲招行開Ｐａｒｔｙ，阿爺出手撐內險舉手讚＊



祖國內銀、內險佬，今日都各自有好消息沖喜，齊齊成為升市功臣。市傳祉國錢莊理財新規

或延期發布，內銀佬當堂鬆一口氣，獲花旗唱好資產質素繼續改善嘅招行（０３９６８）就最開

心，急急跳起近４巴仙慶祝，報２８銀，收高十天線（約２７﹒５２銀），距離花旗３６﹒３５

銀目標價仲有近２３巴仙水位。街坊建行（００９３９）今日除淨都跟市行前近２巴仙收

６﹒９４銀；工行（０１３９８）、中行（０３９８８）都一度跳起２至３巴仙，不過尾市縮返

晒，最終分別袋逾１巴仙及０﹒５巴仙走人，分別收報５﹒６１銀及３﹒６９銀。

內險佬就慶祝阿爺擴大外國投資者參與Ａ場交易，平保（０２３１８）、國壽

（０２６２８）拍住上反攻，分別升近２巴仙及近３巴仙，收報７０﹒９５銀及１９﹒６６銀；

細粒Ｄ嘅太平（００９６６）就仲勁，以逾５巴仙升幅跑贏咁多位大佬，收２５銀，勁！



＊內房跌過龍發力向上衝，磚頭一二線齊齊打勝戰＊



早前神州修改棚改政策，令到孖屐擔心神州磚頭失去一個利好銷情嘅增長因素，所以係咁沽

出磚頭股，當中碧桂園（０２００７）、潤地（０１１０９）、中海外（００６８８）一齊穿咗

２５０天線。不過呢排一班神州磚頭，有Ｄ獲股東增持，好似新城（０１０３０）、龍湖

（００９６０）咁，有Ｄ就回購股份，好似世房（００８１３）咁，話唔定Ｄ公司由此釋出抵買

嘅訊號，結果神洲磚頭今日反彈。藍戰士碧桂園、潤地、中海外分別踢起２巴仙至近３巴仙，報

１３﹒１８銀、２６﹒０５銀、２５﹒３５銀。新城、龍湖、世房三者就分別衝前近４巴仙至逾

７巴仙，報６﹒７５銀、２１﹒８５銀、２０﹒９５銀。



＊光啟鑊氣猛建禹跌到殘，糧包提仲裁走勢好悲哀＊



光啟（００４３９）今日鑊氣好夠猛，由於主席劉若鵬上星期五增持公司５０萬股，令自己

持股量增加到五成，盡顯對公司前景信心，股價今日愈升愈有，最終拋起近６７巴仙，報０﹒９

銀，成為升幅最大魚仔。

有大升亦都有大跌，建禹（０８１９６）今日就突遭洗倉，碌到去１﹒４６銀接近１﹒４５

銀上市新低，埋單計一共唔見近３２巴仙，報２﹒４５銀。

中糧包裝（００９０６）上星期尾公布，話王老吉公司未按增資協議履行向清遠加多寶草本

注入加多寶商標嘅承諾，於是對王老吉進行仲裁申請，就此中金削公司他屐近五成到４﹒５銀，

令股價最後跪低近２５巴仙，報３﹒５４銀。請請！



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