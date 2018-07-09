《真知灼見－溫灼培》本周市場的三個焦點

《真知灼見》本周市場焦點有好幾個。周三（１１日）加央行的議息會是其一，中美貿易紛

爭的演變是其二，當然市場也會關心油價發展。



對於周三加央行的議息會，加息機會相當高，據加元利率期貨價格變化顯示，市場估計加央

行加息機會達八成。一點可能大家會問，面對北美自由貿易協議的不穩定因素，為何加央行仍要

在此時刻加息？相信答案在於加拿大擁有一個相當龐大的流動帳赤字有關；如加央行不盡早加息

，資金繼續從加拿大舉流走，這可會使當地流動帳赤字變得更嚴重，甚至失控。



至於中美貿易戰，上周五（６日）已開打了第一槍。美國總統特朗普警告如中國報復，最終

可能會對５０００億美元總值的中國進口貨品徵重關稅。本周市場關注是中國如何還擊，看中國

會出甚麼招數。而本周五（１３日）中國將公布６月貿易收支。料這數字多少能啟示在中美貿易

紛爭下對中國出口的影響。



反觀油價，伊朗上周警告，如美國全面禁止伊朗石油出口，伊朗也不會讓其他中東國家可順

利出口石油。而上周美國已隨即回應指，會派海軍到波斯灣保護航道安全，現關注伊朗會否有進

一步行動。美國雖已成為全球最大石油產國，但特朗普政府並不想油價過貴。因為如果油價過貴

，這將使特朗普減稅方案對美國國內經濟帶來的刺激效益大減，影響特朗普本身的政績。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

