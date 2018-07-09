《保險觸覺－胡奕銘》拆解旅遊保險的常見誤解

《保險觸覺》每年的七、八月是學校長假期，又是出名熱愛旅行的港人一家大小的出遊旺季

。除了長假外，越來越多打工仔趁周末日來一個即興「快閃遊」。根據我們的內部數據，一至三

天的短期旅遊的銷售在２０１７年增加了兩倍。但不論旅程長短，當中還是存在很多風險變數，

因此旅遊保險絕對不可或缺。

雖然不少人認為短途旅行或已有旅行社提供的免費旅遊保障，就毋需購買旅遊保險。然而，

一旦在外地發生事故，單是醫療費就可能十分龐大，假如需要緊急醫療運送回港，動輒以數十萬

元起跳，而投保一份三日的旅遊保險也不過百多元。以一餐飯的價錢換來一定的保障，絕對划算

。至於旅行社附送的保障，很多時只涵蓋死亡或永久性殘疾等等事故，實在未夠全面。



＊早買早享受保障＊



再說現時投保方法及程序十分簡便，網上購買旅遊保險更是大勢所趨。建議大家在訂好機票

和住宿後就應選購合適的旅遊保險，因為最重要的是「早買早享受」，由成功投保的一刻起，就

可獲得該趟旅程的相關保障。假如你是「飛行常客」的話，可考慮購買全年旅遊保險計劃，毋需

每次在起飛前為張羅保險而費心。

買了旅遊保險，卻未必稱心滿意？這可能是你對旅遊保險存有一些誤解，例如：



＊１）買多份旅保賠多份錢？＊



對人身意外、永久性傷殘和旅程延遲的賠付，的確是按每份保單的條款獨立支付；但醫療費

用、行李遺失或損壞等賠償保障，則只能實報實銷。



＊２）取消或縮短行程實有得賠？＊



保險公司只承保指定事件所導致的取消或提早結束旅程之損失，例如目的地發生罷工、自然

災難或惡劣天氣等，或是因受保人嚴重受傷或重疾。假如只是出於受保人主觀意願而取消或縮短

行程返港，就不在受保範圍了。



＊３）可即時安排緊急醫療運送？＊



如果受保人不幸在外地發生意外，而有必要運送返港接受治療，保險公司都會著手安排緊急

醫療運送。按照合格及註冊醫生的建議及視乎受保人的身體狀況，以及需要航空公司的配合，因

此整個過程或需時數天。



＊４）因塞車導致的旅程延誤有得保？＊



一般的旅程延誤保障只包括主要公共交通工具因惡劣天氣、機件故障、被騎劫或工業行動等

，導致的行程被延誤，當中並不包括因上述原因以外的交通擠塞而遲到，所以受保人最好預留充

足時間前往機場。



＊索償要交齊證明文件＊



值得一提的是，部分索償失敗的個案都是因漏交文件所致，所以在此提醒受保人，在外地遇

到意外、失竊、取消行程等狀況，應即時通知警方、航空公司或旅行社等備案，並須保留所有單

據及報告的正本，以便日後索償之用。此外，大家在投保前，應細心比較不同計劃的保障範疇、

保額及不保事項，並按行程而選擇合適的產品（例如高危活動），同時注意每項保障的金額上限

及賠付條款。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛董事總經理 一般保險業務 胡奕銘》

