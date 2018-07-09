中資金融股反彈，港股升３７２點收２８６８８破十天線

《經濟通通訊社６日專訊》美國就業職位增長強勁，抵銷美中貿易戰升級帶來的影響。道指

上周五（６日）收高９９點，至２４４５６點；標指收高２３點，至２７５９點；納指升１０１

點，至７６８８點。港股今早跟隨外圍高開２９０點，隨著中證監宣布計劃允許更多外國人交易

Ａ股、６月外匯儲備不跌反升、上交所發文撐市，加上市傳銀行理財新規或延期發布，刺激一眾

中資金融股回勇，港股最多急升５０５點，高見２８８２１點。午後雖未再創今日高位，但在重

磅股及內銀內險股支撐下，港股不少時間仍錄得超過４００點漲幅，最終全日升幅略收窄至

３７２點或１﹒３％，報２８６８８點，重上十天線（２８５６２點）。主板成交９８６﹒６５

億元，與上周五大致相若。

國指升１４５點或１﹒３７％，報１０７６８點。滬指升６７點或２﹒４７％，報２８１５

點。



＊德銀料內銀短線造好，內房股隨水泥股急升＊



有消息指，內地銀行理財新規可能延期發布，德銀指可減緩市場對去槓桿的憂慮，短期對內

銀股正面，建行（００９３９）揚１﹒９８％報６﹒９４元；農行（０１２８８）升１﹒６９％

報３﹒６２元；工行（０１３９８）漲１﹒４５％，報５﹒６１元；中行（０３９８８）漲

０﹒５５％，報３﹒６９元；招行（０３９６８）走高３﹒５％，報２８元。

內險股亦全線回勇，平保（０２３１８）升１﹒７９％，報７０﹒９５元；太平

（００９６６）漲５﹒２６％，報２５元；新華保險（０１３３６）走高４％，報３２﹒５元；

太保（０２６０１）揚２﹒９７％，報２９﹒５元；國壽（０２６２８）升２﹒６１％，報

１９﹒６６元

國泰君安唱好水泥股，指出中國南部整體水泥較低的庫存所支撐，水泥價格向好，海螺水泥

（００９１４）上升２﹒９７％，報４３﹒４元；華潤水泥（０１３１３）漲５﹒１７％，報７

﹒７３元。中建材（０３３２３）揚５﹒４９％，報７﹒５元。

內房股受捧向好，華潤置地（０１１０９）揚２﹒１６％，報２６﹒０５元；中海外

（００６８８）升２﹒６３％，報２５﹒３５元；融創（０１９１８）升４﹒６１％，報

２７﹒２５元；龍湖（００９６０）獲主席吳亞軍家族信託上周二至五期間（３至６日）增持合

共２３７﹒７萬股，全日升７﹒３７％，報２１﹒８５元。碧桂園（０２００７）揚２％，報

１３﹒１８元。



＊賭股反彈教育股走強，光啟獲主席增持急漲＊



銀娛（０００２７）上周二（３日）獲副主席呂耀東增持１﹒７億股，佔已發行股本

３﹒９８％，全日漲５﹒１３％，報６０﹒４５元，為升幅最大藍籌。其他濠賭股亦顯著上揚，

澳博（００８８０）收漲９﹒６５％，報９﹒４３元；新濠（００２００）上升７％，報

２２﹒３元；永利（０１１２８）揚４﹒５９％，報２３﹒９５元；金沙（０１９２８）走高

４﹒３２％，報４１﹒０５元。

重磅股普遍漲逾１％，港交所（００３８８）升１﹒８４％，報２３３元；匯控

（００００５）揚１﹒０３％，報７３﹒３５元；騰訊（００７００）擬分拆在線音樂業務於美

國上市，收漲２﹒４３％，報３９６元；中移動（００９４１）揚１﹒５８％，報７０﹒７元；

友邦（０１２９９）走高１﹒３３％，報６８﹒５５元；

教育股全線走強，澳洲成峰高教（０１７５２）飆１５﹒３９％，報０﹒６元；中教

（００８３９）漲７﹒１１％，報１３﹒８６元；２１世紀教育（０１５９８）升７﹒１％，報

１﹒６６元；新華教育（０２７７９）走高１０﹒７７％，報３﹒６元。

光啟科學（００４３９）獲主席劉若鵬於上周五增持５０萬股，上周急挫３１﹒６６％後，

今反彈６６﹒６７％，報０﹒９元，為升幅最大個股；建禹（０８１９６）突遭洗倉，全日急插

３１﹒９４％，報２﹒４５元，為跌幅最大個股。（ｔｔ，ｋｔ）

