《每周華語－黃溢華》一帶一路商機隱藏的不肯定性與風險

《每周華語》經貿全球化走到盡頭嗎？相信全球化已成為事實，制度不會突然打回１９５０

╱１９８０年代的經貿模式。二次大戰之後，美元獨大，戰敗國之日本及德國（西德），兩國的

貨幣貿易地位也重，ＧＤＰ於戰後亦急速反彈，因而美國、日本及西德再加上英、加及澳紐、法

國╱荷蘭╱意大利已佔差不多全球的經貿活動。



近卅年世界大變，其中有東南亞經濟起飛，中歐及東歐經濟改善。當然，中國經濟大幅增長

，美中也好，中日及中歐也好，貿易活動不停增長，商機湧現。資本及資金市場也全球化，而在

多次打擊之下，美元仍執主導地位，金本位可能真的不再存在。美「ＱＥ」、中國╱歐洲╱日本

都印大量紙鈔，但不見通脹，金銀價不升，Ｂｉｔｃｏｉｎ也自２００００美元跌回５０００╱

６０００美元。主要大城市，樓價上升多倍或很大幅度，因而「磚頭」有價，成為主流投資。此

時此刻，投入回本回報期長的創科項目，基金自然三思且全球化不走樣，也因為美國推動「自身

」利益優先，使風險貿易格局可能起根本的變化。目下中美貿易「戰」之發展，也可視為全球化

形勢╱格局有的角度分析之。



中國推動「一帶一路」，不計「海路」方向，以陸路╱中亞等等的地緣看，此區域的「市場

」、「商機」早已存在。今天「一帶一路」把已有之「市場」全面由根本提升，但必然引來不少

國家之擔憂，因為中國全球走出去，戰略上，長遠看，美元地位及美國之領導地位面對很大威脅

。中東未平穩下來，伊朗╱敘利亞仍有不少變數。另方面，油價反彈，幸好８０美元阻力大，全

球經濟只見回穩，美國「向好」，但美儲局傾向加息，除非美國經濟又轉向往下沉。



「一帶一路」，涉及很多地區╱商機。但目前美俄仍是「冷言」相向，特朗普╱普京將會面

，有可能為多年「冷」關係加溫，可惜克里米亞事件，不可能輕言接受成為「事實」，烏克蘭未

加入歐盟╱北約，但克里米亞多年前給俄人「拿」下，正是俄國與西歐、美英關係一浪低於一浪

的主因。美對俄出動「王牌導彈」：不停查辦「洗黑錢」事件╱人物╱機構╱企業，使「一帶一

路」的商機，隱藏了不肯定性及風險。遠的不說，前蘇聯多加盟共和國，其中波羅的海三國，與

俄人╱俄國關係十分之緊密，又愛沙尼亞亦與芬蘭有深厚的關聯；此地區乃歐洲╱歐盟的腹地，

歐洲央行卻未能緊貼跟進「監管」。今年３月，美發炮打擊拉脫維亞第三大銀行「ＡＢＬＶ」，

指其涉及朝鮮╱俄國之「洗黑錢」活動。有也好，無也好，歐央行也終跟貼美財政部之「要求」

。「一帶一路」，商機規範化也必涉及美元，不可能只用人民幣及俄盧布。「ＡＢＬＶ」自行清

盤，但根據外電６月中的引述，此亦可能使不少戶口「洗黑錢」之證據「消失」，再也調查不上

。



很多事情，正是各說各話。很多年前澳門一間銀行也被美國「點名」，今天也掉了「美元」

生意，失去美元，再也不是「銀行」。美元乃美國於全球之利器，加上「ＳＷＩＦＴ」獨一無二

，所有美元「去向」會在美國掌握，因而「一帶一路」多商機，但由「ＫＹＣ」（核實客戶）角

度看，即使今天「合格」，也可以於不久之後突然「生事」。今年２月「ＡＢＬＶ」及那間澳門

銀行等乃活生生的例子，並無先例，參考如何控制「ＫＹＣ」之風險呢？



又行內有「Ｗｏｒｌｄ－Ｃｈｅｃｋ」作參考，但亦不代表有紀錄金融機構不接受。同一金

融大集團：內地「接受」交易，本地卻不「接受」（ＦＩＳ），如何分辨風險呢？！

《資深市場人士 黃溢華》

