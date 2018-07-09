【Ａ場維穩】中證監：境內工作、參與股權激勵外國人可開Ａ股帳戶

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》外國投資者參與Ａ股交易範圍進一步放開。

中證監公布，兩類人員可在境內開立Ａ股證券帳戶，包括在境內工作的外國人和Ａ股上市公司中

在境外工作並參與股權激勵的外籍員工。

中證監表示，上述對Ａ股證券帳戶開立制度規定的修改完善，對進一步豐富資本市場投資主

體，拓寬資金入市渠道，優化資本市場結構，提高資本市場對外開放程度和國際化水平，具有重

要意義。

下一步，中證監將抓緊研究完善上述規章的修改決定草案，按程序發布施行。作為此次擴大

開放的配套制度安排，相關部門也將從稅收制度、外匯管理等方面給予專門支持。

需要說明的是，本次開放的外國自然人投資者，其本國證券監管機構必須已與中國證監會建

立監管合作機制，相關投資者開立Ａ股證券帳戶的，必須遵守中國證券法律規定，適用統一的交

易、結算、登記及資金存管等制度規則。

截至目前，中證監已與６２個國家和地區簽署了６８份雙邊合作協議，這些投資者有機會參

與Ａ股，人數約為幾十萬人。



＊擬對現行有關規定作專門修改＊



中證監會同有關部門上報了《關於進一步放開外國人Ａ股證券帳戶開立政策的請示》，已獲

國務院原則同意，現就《證券登記結算管理辦法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定的

修改草案向社會公開徵求意見。

此次主要是放開以下兩類人員在境內開立Ａ股證券帳戶：一是在境內工作的外國人；二是Ａ

股上市公司中在境外工作並參與股權激勵的外籍員工。為此，擬對現行有關規定作專門修改，一

是修改《證券登記結算管理辦法》有關規定，在原有規定的中國公民、中國法人、中國合夥企業

等投資者範圍基礎上，增加「符合規定的外國人」作為投資者類別之一，並規定外國人申請開立

證券帳戶的具體辦法，由證券登記結算機構制定，報中國證監會批准。二是修改《上市公司股權

激勵管理辦法》，將可以成為股權激勵對象的境內上市公司外籍員工範圍，從在境內工作的外籍

員工，擴大到所有外籍員工，即在境外工作的境內上市公司外籍員工，也可以成為股權激勵對象

，並可按此申請開立Ａ股證券帳戶。

