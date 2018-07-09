《經濟通通訊社９日專訊》人民幣在６月創出最大貶值月，但當月外匯儲備意外增加，回升
至３１１２１﹒３億美元，較５月外儲小幅增１５﹒１億美元，比市場預期的３１０２８億美元
為高，結束兩個月連跌。
在岸及離岸人民幣應聲反彈，在岸人民幣今早高開７０點子後持續轉強，目前在６﹒６２水
平徘徊，現報６﹒６２４５，較上日（６日）官方收盤價升２３５點子。
離岸人民幣升幅更顯著，最高見過６﹒６２８８，升３５０點子，目前報６﹒６３３８，升
３００點子。（ｋｌ）
09/07/2018 10:15
【聚焦人幣】６月外儲超預期回升，在岸離岸人幣升，離岸升三百點
《經濟通通訊社９日專訊》人民幣在６月創出最大貶值月，但當月外匯儲備意外增加，回升
至３１１２１﹒３億美元，較５月外儲小幅增１５﹒１億美元，比市場預期的３１０２８億美元
為高，結束兩個月連跌。
在岸及離岸人民幣應聲反彈，在岸人民幣今早高開７０點子後持續轉強，目前在６﹒６２水
平徘徊，現報６﹒６２４５，較上日（６日）官方收盤價升２３５點子。
離岸人民幣升幅更顯著，最高見過６﹒６２８８，升３５０點子，目前報６﹒６３３８，升
３００點子。（ｋｌ）
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