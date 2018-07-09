《廣匯論勢－鄭廣復》鎊匯有望展開中期反彈

《廣匯論勢》上周五（６日）美國勞工部公布６月份失業率上升０﹒２個百分點至４％，預

期維持在３﹒８％，非農業職位增加２１﹒３萬，較預期的２０萬為佳。失業率上升是因為在整

體勞動人口增加６０﹒１萬至１６，２１４萬歷史新高的情況下，就業人口僅增加１０﹒２萬，

失業人口大幅增長４９﹒９萬，換言之，有８３％未找到工作。不過，失業時間少於５周的人數

雖然增加１９﹒３萬至２２２﹒７萬，但失業時間在５至１４周的減少６﹒３萬至１８８﹒２萬

；１５至２６周的減少１４﹒１萬至８３﹒６萬，可見勞動市場仍有能力吸收失業人口，雖然失

業人口略為回升，但仍然是２００１年７月以來最少。



＊貿易戰對美經濟影響微＊



特朗普決定以打貿易戰為中期選舉拉票，相信是他認為，即使影響進出口亦不會對整體

ＧＤＰ造成太大負面影響。我們都知道，ＧＤＰ是由消費、投資、政府開支及淨出口（出口減進

口）構成，根據美國商務部的數據，以美元匯價在２００９年為基數計，美國今年首季ＧＤＰ達

到１７３﹐７１９億美元，出口為２２﹐４９６億美元，佔ＧＤＰ的１２﹒９５％，而目前美、

中向對方實施的徵收關稅總額只是５００億美元，即佔美國ＧＤＰ大約０﹒２９％。

若然一如特朗普所講，最終關稅可能超過５０００億美元，相當於將全部中國進口商品徵收

關稅（２０１７年美國進口的中國商品金額達到５２３７﹒０８億美元），但中國進口的美國商

品總額只有１８８０﹒０４億美元，即使中國有辦法向等值的美國進口商品徵稅，美國２０１７

年對全球出口總值達到１８﹐４１６﹒１２億美元，５０００億美元僅為當中的２７％，以出口

佔ＧＤＰ的１２﹒９５％計，只影響３﹒５％的ＧＤＰ表現，然而，他又同時加大政府開支及可

能採取第二輪減稅措施，故有可能令企業增加在美國投資，抵消關稅的負面影響。



＊美匯雙頂中期下穿９０＊



不要忘記，美國貿易收支向來對ＧＤＰ產生負面影響，若然令到進口額大幅減少，而出口沒

有太大影響，反而對ＧＤＰ會產生正面影響。此所以特朗普信心十足地向他的支持者表示，美國

彈藥充足，將會打贏今次貿易戰！然而仍要注意，美國今年第一季個人消費達到１２０﹐６１０

億美元，佔同期ＧＤＰ的６９﹒４％，若然關稅導致消費下降，結果可能得不償失。或許特朗普

相信，目前美國就業市場表現穩定，將可維持強勁的消費力，從而支持經濟穩定增長。然而，以

重振美國製造業，令小部分人得益（製造業），而犧牲大部分人的利益（非製造業），實際只有

特朗普獲得最大的政治利益！美元匯價在上周五就業數據公布後未有顯著走強；相反，歐元兌美

元升至１﹒１７６８，英鎊兌美元高見１﹒３２９０，美元兌日圓亦已接近全日低位的

１１０﹒４０收市，美元短期走勢絕不樂觀，美匯指數雖然險守９４收市，但預料本周將會失守

該位，下試９３，最終跌破９０關口！



＊英鎊兌美元短期有望挑戰１﹒３４７２＊



今早（９日）歐元及英鎊兌美元雙雙裂口高開，但前者未能突破上周五高位１﹒１７６８，

英鎊兌美元則在高見１﹒３３１６後返回１﹒３３以下。英國脫歐事務大臣戴維斯請辭，因為他

不同意首相文翠珊的脫歐計劃，據稱還將有一名與脫歐事務相關的初級官員辭職。戴維斯指出，

文翠珊決定在英國與歐盟的所有商品貿易上採用相同法規，變相把英國經濟絕大部分控制權交予

歐盟，令英國在脫歐談判中處於弱勢，即使早前文翠珊的內閣同意了她的脫歐計劃，但仍有可能

在國會遭到反對。

英鎊兌美元上升似乎與英國脫歐事務大臣戴維斯請辭無關，而是與美、中雙方在上周五先後

啟動貿易關稅措施有關，在市場經常發生的「買謠言、賣事實」下，不利消息已經發生，投資者

平倉了結，造成英鎊匯價不跌反升。當然，從技術走勢所見，英鎊兌美元上周五已升破２０日Ｓ

ＭＡ（１﹒３２３３）收市，加上日線圖匯價與ＭＡＣＤ及９ＲＳＩ呈現背馳，短期反彈極之正

常，英鎊兌美元短期有望挑戰１﹒３４７２，中期有望進一步上試４至６月跌浪的５０％反彈位

１﹒３７１３，由於１﹒３７８７位於江恩正方形１８０度角，故預期英鎊兌美元升至１﹒３７

水平將會遇到較大阻力。



＊金價守穩１２５０美元續反彈＊



上周五美國勞工部公布就業報告後，金價急升至１２５９美元即回落，尾段更跌至

１２５３﹒６５美元，倫敦收市後才逐步走高，今早再次升至１２５９美元。從日線圖所見，金

價在７月３日呈現雙日轉向後已連續四個交易日守穩在１２５０美元以上收市，上周三以來的走

勢更呈橫行密集區，短期傾向突破２０日ＳＭＡ（１２６７），挑戰１２７５美元（６月１４日

以來跌浪反彈５０％可見１２７３﹒６美元）。由於上周二的低位已滿足了今年１月以來走勢的

量度下跌目標，故短期金價進一步反彈的可能性較高，而１３００美元將成為此浪潛在反彈目標

。銀價重新守穩１６美元後，短期有機會返回１６﹒２０至１６﹒９０美元上落，惟在突破

１６﹒２０美元之前，該位將視為上升阻力，短線可於１６﹒００至１６﹒２０美元之間採取逢

低買入策略，並訂止蝕於１５﹒７５美元。《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

