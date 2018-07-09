《洞析樓市－魏東》北京副中心規劃出台，樓市影響幾何

《洞析樓市》天安門東側與長安街平行的，坐落著中國歷史上一條赫赫有名的街道－東交民

巷。與東交民巷垂直交叉的綠樹蔭蔭的正義路多年來一直是北京市人民政府的所在地。然而，自

２０１５年北京市宣布將市政府牽址至通州，到２０１７年末，北京市委、市人大、市政協已率

先搬遷，預計未來通州將會接納超過４０萬的政府相關工作人員，正義路同北京市政府的關聯將

成為歷史，「北京城市副中心」正式浮出水面。今年６月２１日，北京市規劃國土委、通州區政

府共同發布《北京城市副中心控制性詳細規劃（街區層面）》草案，在去年９月份出台的《北京

城市總體規劃（２０１６年－２０３５年）》的基礎上，對北京城市副中心未來的規劃和發展提

出更為詳盡的意見和要求。那麼，這份草案對於通州及至北京房地產市場的發展將會產生何種影

響？



＊副中心不會形成ＣＢＤ商務中心＊



草案中最值得關注的是對人口數量的描述：「到２０３５年，城市副中心常住人口規模控制

在１３０萬人以內」。根據通州區統計局發布的數據，截止到２０１７年，通州區的常住人口為

１５０﹒８萬，其中城鎮人口１００﹒２萬。在此基礎上，通州將要接納來自北京市政府的４０

－５０萬人，通州區政府在三年前曾表示，未來通州區將根據資源約束尤其是水資源，以水資源

承載能力測算人口上限，測算到２０２０年的人口上限為１６０萬人，這其中包括隨著行政事業

單位搬遷而轉移過來的人。按照這一數字，北京市政府遷入之後的人口總數已經超過了原有的預

測上限。因此，未來控制通州區整體人口數量的增長將會是政府長期執行的政策。

草案中另外一個值得關注的重點是綠化建設。未來通州的人均綠地面積將會達到３０平米，

這比目前北京市的平均水平１６﹒２平米提交了將近一倍。可以預想，同中央政府一樣，北京市

政府也希望自己的辦公所在地是一個清靜之所，規劃中的城市副中心將會保持一個相對較低的密

度，這不光包括常住人口的低密度，同時也意味著除了市級政府機關及與其密切相關的部分企事

業單位，通州副中心能夠為其他企業提供的發展空間將較為有限。按照原來的預想，北京市政府

的搬遷將會給大批市屬企業帶來聯動效應，但目前通州已經建成的寫字樓有多棟在售，其目標買

家大多是市屬金融機構和企業，可以拿出來出租的品質好產權統一的寫字樓項目鳳毛麟角；另外

一個佐證是，在北京的土地交易中，２０１７年通州商用土地僅成交一例，這意味著未來通州核

心區可供建設的商業項目將會非常有限，以目前的定位，未來城市副中心料將不會形成類似ＣＢ

Ｄ這樣的商務中心，原本對於通州城市副中心有可能對北京市寫字樓市場造成衝擊的看法目前看

來是過慮了。



＊通州住宅價格仍有較大上升空間＊



從住宅市場來看，從２０１５年北京市政府將要搬遷通州的消息傳出，通州的房價就一路飛

漲，投資者為了不錯過這一政策紅利開始大舉進軍通州市場，這導致通州住宅在２０１５年８月

全國房地產一片火熱之時全面限購，在一個城市針對某個區出台限購政策極為罕見，通州是特例

中的特例；同時，通州的商辦項目也先於北京在２０１６年５月開始限購，對通州住宅市場的打

擊可謂是不留餘地，通州的住宅成交因此跌至冰點。

然而，限購並不能阻止房價的上漲，截止到２０１８年一季度通州的住宅平均價格已達每平

方米５３２５７元，這較兩年前的價格上漲了９２％。在新的規劃中，通州將要在每個社區建立

「家園中心」以服務於周邊居民，同時，也強調了要建小街區，密路網，這些措辭都不禁讓人對

通州未來的居住環境產生向往。

前些天北京市中考成績公布，讓人大跌眼鏡的是，以往在教育水平表現上並不起眼的通州今

年中考情況比肩東西城，這同過去三年北京市政府加大了在通州的教育投入有很大關係。優質的

教育資源是目前大城市最為稀缺的資源，北京市政府如能成功的解決通州的教育問題，則其區域

的吸引力將會有極大的提升。從其他城市政府搬遷給其周邊區域帶來的附加影響來看，北京市政

府的搬遷將會給通州的發展帶來一個質的飛躍，即便在限購條件下，未來通州住宅市場的價格仍

有較大的上升空間。

從長遠發展來看，通州一定會受益於城市副中心的重新規劃和建設，北京市政府在副中心的

規劃上花了很多的心思，方案一改再改，力圖要以世界級的標準打造一做新城，而城市副中心範

圍之外的通州境內其他區域也會受到良好的輻射作用。利好政策還會波及到通州的東南部區域如

廊坊和北三縣地區，這些區域已經被北京市按照「統一規劃、統一政策、統一管控」要求進行整

合規劃，可以說，北京市政府的搬遷有效的推進了京津冀協同發展的步伐。

《戴德梁行北中國區研究部主管 魏東》

