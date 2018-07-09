《經濟通通訊社９日專訊》中國公布外儲數據，至６月底外匯儲備為３１１２１﹒３億美元
，較５月外儲小幅增１５﹒１億美元，比市場預期的３１０２８億美元為高，結束兩個月連跌，
從７個月最低水平回升。（ｅｙ）
09/07/2018 09:25
【外儲回升】中國６月底外匯儲備回升至３１１２１億美元，高預期
《經濟通通訊社９日專訊》中國公布外儲數據，至６月底外匯儲備為３１１２１﹒３億美元
，較５月外儲小幅增１５﹒１億美元，比市場預期的３１０２８億美元為高，結束兩個月連跌，
從７個月最低水平回升。（ｅｙ）
|生財有道09/07/2018
【A場維穩】上交所力挺A股：股價與基本面背道而馳
|國際動態09/07/2018
泰少足4人脫險 救援人員陪同潛水
|生財有道06/07/2018
【CNY vs CNH】貿易戰第一槍開打 CNY開市即貶108點子
|FOCUS06/07/2018
【FOCUS】槍聲將響炸彈未爆 侵侵「一手好牌」惹疑慮
|國際動態06/07/2018
英命危夫婦 證實接觸神經毒劑
|生財有道05/07/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－金軟】推出新網絡遊戲有望扭轉劣勢 趁低吸納長揸
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰