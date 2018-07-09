【外儲回升】中國６月底外匯儲備回升至３１１２１億美元，高預期

《經濟通通訊社９日專訊》中國公布外儲數據，至６月底外匯儲備為３１１２１﹒３億美元

，較５月外儲小幅增１５﹒１億美元，比市場預期的３１０２８億美元為高，結束兩個月連跌，

從７個月最低水平回升。（ｅｙ）

