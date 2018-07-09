【港樓演義之九七狂潮】聯合聲明附件三啟魔盒，全城炒樓幾陷瘋狂

《經濟通通訊社記者俞瑾９日報道》在本輪史上最長升浪開啟之前，香港最為人記憶猶新的

樓市神話當屬９７回歸前。１９８４年１２月１９日，英國首相戴卓爾夫人與中國國務院總理趙

紫陽在北京簽下一紙《中英聯合聲明》，香港正式進入回歸前的過渡期。



＊年批地限５０公頃，太古城一月飆近五成＊



芸芸條款中，附件三第四條「至１９９７年６月３０日止，所批出新的土地每年限於５０公

頃」，如同靜靜打開的潘朵拉魔盒，開啟土地供應有限、樓市奇貨可居的牛市。經歷８０年代初

全球經濟衰退，樓市自１９８５年再轉熾熱。進入９０年代，伴隨１９９１年２月海灣戰爭結束

，以及中英７月就赤鱲角新機場達成諒解，樓市迎來凌厲升浪；黃埔花園、太古城的呎價短短一

個月可以飆升近五成。

１９９１年，香港按揭息率高達１０﹒７５厘，但相比攀至歷史高位１１﹒１６％的通脹率

，惟恐手中銀紙遭負利率蠶食的市民爭相入市。街頭巷尾，堅信「有買貴、無買錯」的市民競相

談論樓價，風光無兩的地產代理一手賺佣一手炒樓，夜夜笙歌加魚翅撈飯，彷彿遍地黃金。更有

原本廟街搵食的算命師，轉行帶著十幾個徒弟四處看樓入貨，最高峰時手中單位多達逾３０個。



＊摩貨大行其道，開發商二按可借足九成半＊



當年３月，長實開售藍田地鐵上蓋匯景花園引發售樓處大排長龍，需警方出面驅散人群。樓

花「摩貨（入伙前轉售）」炒賣亦大行其道，有炒家購入匯景單位一個月內成功轉手即獲利２５

萬元，相當於以當時入息中位數計港人４年的收入。

樓價如脫韁野馬，迫使當時港英政府於８月頒布「港七條」打擊炒樓，包括規定臨時訂金為

樓價５％、樓盤登記一人限購一個單位、禁用授權書登記、設立抽簽揀樓程序等。同年１２月，

港府再推出６項打擊炒樓措施，包括促使銀行按揭貸款最高比率從九成降至七成、向買賣樓花者

徵收樓價２﹒７５％的印花稅等。

「七成按揭上限」令中小型單位樓價回軟，但發展商１９９３年見招拆招，通過財務公司向

市民提供二按，相當於可借足九成半買樓；當年１２月，畢架山龍坪道住宅地王拍得３９﹒４億

元天價，再次刺激樓市信心，至１９９４年首季，普通住宅平均呎價亦企上５０００元關口。



＊灝景灣蛇餅至紅隧，「炸彈毒氣」揭民怨＊



事實上踏入１９９７回歸之前，香港社會瀰漫一片浮躁投機之風，炒的士牌、炒郵票、炒閃

卡，甚至是炒電子寵物「他媽哥池」。九十年代，由於地產商為避免「白手套黨」等霸頭位搶購

新樓而改用抽籤揀樓，「炒籌」亦甚囂塵上。

９７年１月，將軍澳東港城開賣吸引上萬人排隊等候「入票」，當中不少人並非真正買家，

而是特意向公司請半天假前往碰運氣，試圖中籤後轉賣給其他炒家「撈外快」。

３月，「大好友」黃志祥的信和集團（０００８３）以１１８﹒２億元「摸頂價」投得小西

灣地皮（今藍灣半島），折算呎價逾萬元，轟動全城。６月，長實（００００１）、新地（００

０１６）合作開發的青衣新盤「灝景灣」，請來一代文藝電影女神吳倩蓮出鏡電視廣告，推廣「

擁抱璀璨明天」的山海間生活，首期７１３個單位吸引逾３萬票登記，人龍由銅鑼灣世貿中心打

蛇餅至紅隧口，成為時代印記。

樓價狂升狂炒製造了泡沫，也加劇了貧富懸殊，推高民怨。９７年２月１２日，立法局外發

現「打倒房屋司」（時任房屋司為黃星華）的偽裝炸彈，須拆彈專家到場；３月，數間傳媒收到

匿名信，警告要落毒對付黃星華等特權人士；７月，尖沙咀巴士總站巴士內發現寫有「沙林毒氣

」等的玻璃樽……

浮躁交織動盪不安，似一早預言隨即而至的亞洲金融風暴，將樓市盛宴和港人的財富夢擊得

粉碎。

