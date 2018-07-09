《陶冬天下－陶冬》貿易糾紛烽火連天，非農就業冷暖鹹宜

《陶冬天下》在下半年的第一個星期，全球貿易戰正式爆發了。７月１日美國與歐洲、加拿

大互設關稅制裁，７月６入美國與中國互設關稅，中間特朗普又威脅退出ＷＴＯ，戰後建立起來

的全球經貿秩序遭受空前的挑戰，風險資產市場情緒大起大落，資金避險意識濃厚，但是收官階

段的勝負手卻是美國就業數據。美國６月份非農就業人數明顯好過分析員的預測中位數，工資上

漲卻略低過上月，市場認為經濟運作良好而聯儲多了一點迴旋餘地，美股上漲，並帶動歐洲股市

走好。沽空盤平倉，加速了上周五（６日）股市的反彈。聯儲６月會議紀要顯示，決策者對美國

經濟前景有信心，但是擔心貿易戰，加上工資上漲趨緩，股市資金避險流入，美國國債受到支持

，十年期債收２﹒８２％。人民幣匯率連續１１日下跌後，在央行出口干預之下反彈。文翠珊稱

內閣在軟脫歐問題上達成「一致支持」，不過疑歐派下一步怎麼走仍是未知數。資金繼續流出新

興市場和高收益債券市場。美國原油庫存意外上升，加上特朗普的推特口頭干預，ＷＴＩ和

Ｂｒｅｎｔ雙雙下挫。貿易糾紛擴散，資金避險帶動黃金價格回漲。



特朗普內閣左右開弓，單邊主義貿易政策終於觸發了一場貿易戰。自恃本土市場深厚的美國

也許在初期有一些優勢，但是最終只會損人害己，這個被三十年代後歷次美國政府發起的貿易戰

所證明了。但是民粹情緒下單邊主義貿易政策的出現有其歷史必然性，更有選民的支持。筆者相

信，逆全球化未必會因為特朗普某日離開白宮而消失，全球化運動需要一場新的架構重建才能恢

復，需要所有國家的一致支持，目前並不存在這種氣氛。在此之前，世界經濟與貿易應該會出現

結構性下滑。這是一個十年甚至更長的趨勢，打痛了才會坐下來談，談不成又會打一陣，打打停

停的貿易談判可以紓緩一時的緊張情緒，但是筆者相信將全球化推回到正常軌道絕非一蹴而就的

事情。



美國６月非農就業人數增加２１３Ｋ，好過分析員平均預測值１９５Ｋ，製造業強勁、服務

業分歧。有趣的是，時薪增長０﹒２％（ｖｓ分析員預測的０﹒３％），同比增長２﹒７％

（ｖｓ上期２﹒８％）。美國經濟進入到增長中後周期，勞工市場仍能維持強勁的需求，的確難

能可貴，預示消費後勁十足，增長前景依然亮麗。工資增長放緩，給原本態度審慎的鮑威爾聯儲

一點觀望的空間。但是，工資放緩其實很微小，基本在統計誤差區間之內，所以筆者以為聯儲的

貨幣環境正常化步伐暫時不會改變。決策者最關心的核心ＰＣＥ通脹已經達到政策目標值的２％

，減稅的刺激效應陸續顯現，所以今年再加兩次息應該不會有變，可變的是明年的貨幣政策收縮

路徑圖。



本周重要數據不多，市場焦點在中美貿易糾紛的後續動作與言論。北約峰會上特朗普會否提

出減少駐軍也是一個不確定性因素。鮑威爾的國會聽證也值得關注。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

