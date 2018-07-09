《日入而息》小米首日潛水１％，中資金融股反彈，港股升３７２點

《今天重點》﹡小米（０１８１０）雷軍稱先上市一段時間後，才再考慮發行ＣＤＲ；為同

股不同權上巿制感恩，感謝雙馬李嘉誠支持；短期股價不是最重要，長期表

現才是最重要；周受資稱不關注短期市場波動，暫無ＣＤＲ上市時間表；小

米集團可望納入恆生綜合指數；小米首掛收１６﹒８元，低招股價逾１％

﹡陳茂波稱對香港經濟初步影響有限，惟發展難以預料；貿發局表示香港出口

增長速度放慢，但不會拉低整體經濟；星展料對港科技業有衝擊，貿發局稱

有準備持續三五年





《即日市況》﹡中資金融股反彈，港股升３７２點收２８６８８破十天線



《深滬股市》﹡滬指收升２﹒５％創逾兩年最大升幅，水泥金融股回勇



《美元匯價》﹡歐元１﹒１８阻力不少，可小注造空；歐元最新報１﹒１７６９╱７０，日

圓最新報１１０﹒４５╱４６



《公司業績》﹡耀才證券（０１４２８）料６月底止三個月稅後純利約１﹒１７億元

﹡中信建投証券（０６０６６）６月淨利潤３﹒５億元人民幣

﹡中信証券（０６０３０）６月淨利潤按年跌９％至７﹒５２億元人民幣



《公司資訊》﹡李小加稱不關注首日交易，港交所（００３８８）不關心新經濟股估值；交

易大堂廿年來經歷大轉變，「貝字牆」曾引起爭議

﹡新高教集團（０２００１）合作舉辦甘肅學院，再添本科辦學網絡

﹡中電（００００２）與泰國合作夥伴簽署智慧城市合作協議

﹡睿見教育（０６０６８）於２０１８學年收費提高１０％至３０％

﹡電訊盈科（００００８）取得英超２０１８╱１９賽季的香港獨家播放權

﹡恆地（０００１２）西營盤藝里坊最快下月推售，兩期提供５００伙

﹡ＤＹＮＡＭ（０６８８９）遭主要股東家族成員出售８０萬股

﹡中銀航空租賃（０２５８８）次季完成１５架飛機交付

﹡光大綠色（０１２５７）簽署三個危廢處置項目，涉１３﹒２２億元人幣

﹡易居（中國）（０２０４８）明天招股，入場費約５３５７﹒４５元；內

房開始適應調控，二手房服務平台來年可扭虧

﹡慧聰集團（０２２８０）英文股份簡稱更改為ＨＣ ＧＲＯＵＰ，本周四

起生效

﹡微醫表示公司仍在準備上市過程中，未有明確時間表

﹡碧桂園服務（０６０９８）收購橙家科技１０％股權

﹡中駿置業（０１９６６）６月合同銷售金額跌１１％至３５億元人民幣

﹡遠航港口（０８５０２）超購０﹒０２倍，下限定價

﹡布萊克萬（００１５９）料年度錄出售收益最少１億元

﹡共享（０３３４４）售廣東工廠，料蝕８０９萬元

﹡嘉里國際（０１０５０）貿易戰未對公司構成太大影響

﹡宏基（０１７１８）擬收購電競比賽及相關視像製作公司

﹡長飛光纖光纜（０６８６９）Ａ股上市定價２６﹒７１元人民幣

﹡新地（０００１６）海璇投資者及自用買家各佔一半

﹡紅星美凱龍（０１５２８）收到７﹒９億股有效接納，佔總股本近兩成

﹡創業集團（０２２２１）出售印尼水力發電廠，涉資最多７７３萬美元

﹡創達（０１３２２）附屬擬撤回臨時清盤人委任申請

﹡華億金控（０８１２３）溢價半成向主席配股，淨籌８６３５萬元

﹡陽光油砂（０２０１２）折讓１５％發行股份結算２７５萬元欠款

﹡匯豐控股（００００５）回購３８７萬股，涉近２６９７萬英鎊



《國企紅籌》﹡中遠海控（０１９１９）收購東方海外獲美放行，惟需先售長堤碼頭

﹡首創鉅大（０１３２９）競得廣西南寧商用地，總代價３﹒６億元人民幣

﹡招商局置地（００９７８）上半年合同銷售額升８％



《神州民企》﹡景瑞控股（０１８６２）獲執董徐海峰增持１８萬股

﹡長汽（０２３３３）６月銷量跌３﹒５％，產量跌逾９％

﹡龍湖地產（００９６０）６月合同銷售金額升２４％

﹡丘鈦科技（０１４７８）６月攝像頭模組銷量按年升２１﹒７％



《中國要聞》﹡中國６月底外匯儲備回升至３１１２１億美元，高預期

﹡外匯局表示非美元貨幣下跌等因素，導致６月外儲小幅升

﹡粵港信息化合作專責小組：加快建設大灣區智慧城市群

﹡人大常委會表示穩步推進煤改氣及煤改電，調整產業結構

﹡李克強稱中國經濟有「三個不會變」

﹡報道指阿里巴巴與英國電信就雲服務合作進行商談

﹡中投公司去年境外投資收益率為１７﹒６％，歷史新高

﹡肖亞慶稱央企要轉變過度依賴舉債觀念，加強風險防控

﹡國資委與中石化、中鐵建等央企簽降槓桿減負債責任狀

﹡毛超峰冀海航專注航空業，省政府對集團發展有信心

﹡報道指內地整改短期理財債券基金

﹡中融新大受永泰能源拖累，公司債日內兩度大跌停牌

﹡北京明起上調民用天然氣價格，每立方米加０﹒３５元

﹡人行連續三日暫停逆回購，無淨投放或淨回籠；再用１到２年時間完成互

聯網金融風險專項整治

﹡上海黃浦區致力對外開放，提升外灘金融聚集帶功能

﹡上海樓市上半年成交降溫，料房企下半年加推新盤

﹡多重不確定因素疊加，上海二季度投資者信心回落

﹡宜信創始人唐寧稱容易投資時代正在遠去

﹡螞蟻金服韓歆毅稱網商銀行並不追求做大資產規模

﹡中國駐英大使表示中國製造２０２５計劃無陰謀不排外

﹡外媒表示中國政府將報銷國儲美國產大豆關稅費用

﹡美國宣布受對華關稅衝擊的公司可申請關稅豁免

﹡莊太量表示或對中國經濟有衝擊，香港受到影響

﹡華為胡厚崑稱難想象被美國制裁，將繼續採購美國晶片

﹡螞蟻金服表示未來擴展至非洲及南美等地，加快本港支付市場發展

﹡中國信通院表示６月手機出貨量回落，上市新機型數量減

﹡乘聯會表示內地上月乘用車銷量１７１萬輛跌３﹒７％

﹡管濤稱中國經濟增速６﹒５％以上，有利保持外儲穩定

﹡報道指銀保監要求銀行對小微企業貸利率實施定期監測

﹡內地明日零時起加成品油價，升幅創年內最大

﹡國務院表示支持日用消費品及醫藥等進口，發展服務貿易

﹡中糧集團表示原中儲糧董事長呂軍任公司董事長



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒１％，報１０７２０﹒２８點



《其他消息》﹡有巿民稱在出席集會期間被搶手機，警方兩度拒絕受理

﹡貿發局表示香港出口增長速度放慢，但不會拉低整體經濟

﹡陳茂波稱對香港經濟初步影響有限，惟發展難以預料

﹡黃之鋒稱被懲教所無理對待，入稟索償１﹒６萬元

﹡房協擔心居屋５２折出售，巿區樓每伙蝕百萬

﹡房協將推漁光邨２００個單位作過渡房屋計劃，最平月租５６１元

﹡黃錦星稱５年後電價升幅可望放緩

﹡楊偉雄稱香港將作為中國聯繫世界門戶，發展區域更密切創科合作

﹡高院押後裁決是否將５宗司法覆核申請合併成３宗

﹡香港會計師公會表示本港對會計專才需求仍然殷切

﹡深股通額度全日用１１﹒７３億；滬股通全日用２４﹒７４億

﹡十大屋苑成交按周跌八成，創農曆新年後廿周新低

﹡匯豐由即日起於指定分行派發香港年金認購意向表格

﹡劉應彬稱年金計劃查詢踴躍，不擔心延期年金產品搶客

﹡信諾「３６０度健康指數」：香港整體健康指數連跌四年

﹡安盛金融前區域經理承認企圖欺詐１４０萬元特別預支款項

﹡建銀國際金融因保薦人缺失遭證監會譴責及罰款２４００萬元

﹡調查指９５後持近２６萬張信用卡，拖欠卡數人數增幅最多

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