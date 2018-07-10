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即市新聞

10/07/2018 08:02

《日出而作》道指飊３２０點，英外相辭職鎊匯跌，倫敦油升逾１％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　２４７７６．５９　升　３２０．１１點╱１．３１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　　２７８４．１７　升　　２４．３５點╱０．８８％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　７７５６．２０　升　　６７．８１點╱０．８８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　　７６８７．９９　升　　７０．２９點╱０．９２％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　１２５４３．８９　升　　４７．７２點╱０．３８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　　５３９８．１１　升　　２２．３４點╱０．４２％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．９７，歐元兌美元１．１７５９

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