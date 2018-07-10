《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４７７６．５９ 升 ３２０．１１點╱１．３１％
標普５００ ２７８４．１７ 升 ２４．３５點╱０．８８％
納斯達克 ７７５６．２０ 升 ６７．８１點╱０．８８％
倫敦富時１００ ７６８７．９９ 升 ７０．２９點╱０．９２％
法蘭克福ＤＡＸ １２５４３．８９ 升 ４７．７２點╱０．３８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３９８．１１ 升 ２２．３４點╱０．４２％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．９７，歐元兌美元１．１７５９
10/07/2018 08:02
《日出而作》道指飊３２０點，英外相辭職鎊匯跌，倫敦油升逾１％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４７７６．５９ 升 ３２０．１１點╱１．３１％
標普５００ ２７８４．１７ 升 ２４．３５點╱０．８８％
納斯達克 ７７５６．２０ 升 ６７．８１點╱０．８８％
倫敦富時１００ ７６８７．９９ 升 ７０．２９點╱０．９２％
法蘭克福ＤＡＸ １２５４３．８９ 升 ４７．７２點╱０．３８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３９８．１１ 升 ２２．３４點╱０．４２％
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