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即市新聞

10/07/2018 13:28

騰訊蒙牛受壓，港股午後升幅收窄至８２點報２８７７１

　　《經濟通通訊社１０日專訊》大市氣氛轉好，港股現報２８７７１點，上升８２點或上升０
﹒２９％。中午收升１１８點或０﹒４１％，報２８８０７點。不過食品股午後遇沽壓，蒙牛乳
業（０２３１９）現跌４﹒１１％，報２５﹒６５元，暫為跌幅最大藍籌。
　　國企指數現報１０８６５點，上升０﹒９％或上升９７點。上證綜指現報２８０５點，下跌
９點或下跌０﹒３５％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　食品股：
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒９５０元　　　無升跌
　　統一企業（００２２０）　　　９﹒０３０元　　　下跌３﹒５３％
　　康師傅　（００３２２）　　１７﹒４２０元　　　下跌２﹒７９％
　　中國食品（００５０６）　　　３﹒９３０元　　　下跌２﹒９６％
　　康大食品（００８３４）　　　０﹒７１０元　　　無升跌
　　長壽花　（０１００６）　　　３﹒７４０元　　　上升２﹒４７％
　　天喔國際（０１２１９）　　　０﹒４６５元　　　下跌１﹒０６％
　　蠟筆小新（０１２６２）　　　０﹒５８０元　　　上升３﹒５７％
　　周黑鴨　（０１４５８）　　　６﹒１８０元　　　下跌０﹒１６％
　　達利食品（０３７９９）　　　６﹒１８０元　　　上升２﹒６６％

　　重磅股：
　　匯豐控股（００００５）　　７３﹒９００元　　　上升０﹒７５％
　　港交所　（００３８８）　２３５﹒６００元　　　上升１﹒１２％
　　騰訊控股（００７００）　３８６﹒８００元　　　下跌２﹒３２％
　　建設銀行（００９３９）　　　７﹒０２０元　　　上升１﹒１５％
　　中國移動（００９４１）　　７０﹒７５０元　　　上升０﹒０７％
　　友邦保險（０１２９９）　　６８﹒８００元　　　上升０﹒３６％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒６８０元　　　上升１﹒２５％
　　中國平安（０２３１８）　　７１﹒８５０元　　　上升１﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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