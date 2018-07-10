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即市新聞

10/07/2018 09:21

美股續急升，港股高開２１２點報２８９００，國指漲１０５點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國股市周一（９日）上漲，道指及標普５００指數創逾一個
月最大升幅，因銀行股在季績前急升，而工業股、能源股及非必需消費品類股亦造好。道指升
３２０點或１﹒３１％，收報２４７７６點，重上５０天線；標指升２４點或０﹒８８％，收報
２７８４點；納指升６７點或０﹒８８％，收報７７５６點。
　　恆指夜期收報２８８４０點，升１１４點，高水１５２點。港股ＡＤＲ比例指數上升２７２
點，報２８９６０點。
　　港股昨日反彈３７２點後，今早高開２１２點報２８９００點。國指漲１０５點報
１０８７３點。
　　吉利（００１７５）升４﹒１７％，報２０﹒７５元，暫升幅最大藍籌。旺旺
（００１５１）緊隨其後，漲３﹒３１％，報７﹒１８元。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７４﹒００元　　　上升０﹒８９％
　　港交所　（００３８８）　　２３４﹒００元　　　上升０﹒４３％
　　騰訊控股（００７００）　　３９６﹒００元　　　無升跌
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒９６元　　　上升０﹒２９％
　　中國移動（００９４１）　　　７１﹒０５元　　　上升０﹒５０％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６８﹒７０元　　　上升０﹒２２％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒６３元　　　上升０﹒３６％
　　中國平安（０２３１８）　　　７１﹒９５元　　　上升１﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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