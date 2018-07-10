美股續急升，港股高開２１２點報２８９００，國指漲１０５點

《經濟通通訊社１０日專訊》美國股市周一（９日）上漲，道指及標普５００指數創逾一個

月最大升幅，因銀行股在季績前急升，而工業股、能源股及非必需消費品類股亦造好。道指升

３２０點或１﹒３１％，收報２４７７６點，重上５０天線；標指升２４點或０﹒８８％，收報

２７８４點；納指升６７點或０﹒８８％，收報７７５６點。

恆指夜期收報２８８４０點，升１１４點，高水１５２點。港股ＡＤＲ比例指數上升２７２

點，報２８９６０點。

港股昨日反彈３７２點後，今早高開２１２點報２８９００點。國指漲１０５點報

１０８７３點。

吉利（００１７５）升４﹒１７％，報２０﹒７５元，暫升幅最大藍籌。旺旺

（００１５１）緊隨其後，漲３﹒３１％，報７﹒１８元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７４﹒００元 上升０﹒８９％

港交所 （００３８８） ２３４﹒００元 上升０﹒４３％

騰訊控股（００７００） ３９６﹒００元 無升跌

建設銀行（００９３９） ６﹒９６元 上升０﹒２９％

中國移動（００９４１） ７１﹒０５元 上升０﹒５０％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒７０元 上升０﹒２２％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６３元 上升０﹒３６％

中國平安（０２３１８） ７１﹒９５元 上升１﹒４１％

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